МВД Грузии начало расследование из-за кибератаки на сайт президента

МВД Грузии расследует кибератаки на официальный сайт президента страны, другие правительственные ресурсы, а также на страницы местных СМИ. Об этом пишет Imedi News.

Расследование проводится в рамках уголовного дела, которое было заведено по статье о несанкционированном доступе к компьютерным системам. Атаке в том числе подверглись сайты таких грузинских телекомпаний, как Imedi, Maestro и GDS.

Советник президента Грузии Саломе Зурабишвили по вопросам СМИ Ирина Шенгелия уточнила ТАСС, что после взлома сайта главы государства на нем появилось фото бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью «I`ll be back» («Я вернусь»). Сайт был отключен, на момент написания заметки он по-прежнему недоступен.

Руководитель информационной службы Imedi Ираклий Чихладзе добавил на своей странице в Facebook, что из-за кибератаки внутренняя сеть телеканала была парализована в течение примерно 20 минут. Кроме того, некоторые компьютеры компании были выведены из строя.