Минприроды получило запрос от СК из-за бывшего куратора мусорной реформы

В Минприроды Логинов отвечал за сферу обращения с отходами и госполитику в сфере окружающей среды. В конце октября он был отправлен в отставку по собственному желанию.

Источники РБК утверждали, что он может перейти на работу в «Росгеологию», став заместителем директора компании вместо Руслана Ганижева (Горринга), приговоренного к трем с половиной годам колонии за мошенничество. Однако Логинов отказался от назначения, говорили собеседники РБК в компании.