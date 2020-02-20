Минприроды получило запрос от СК из-за бывшего куратора мусорной реформы
Следственный комитет направил в Минприроды запрос, касающийся бывшего замминистра Владимира Логинова, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«Все необходимые документы в рамках компетенции нашего ведомства по запросу будут направлены», — заявили в министерстве.
Логинов от комментариев отказался.
Накануне, 19 февраля, Telegram-канал «Зеленый змий» сообщил, что Следственный комитет рассматривает возможность возбуждения против Логинова дела о халатности.
По данным канала, силовики подозревают бывшего замминистра в препятствовании софинансированию строительства мусоросортировочных комплексов и закупкам оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в регионах.