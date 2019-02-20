Путин потребовал не ждать пришествия коммунизма

Тех, кто предпочитает «работать по накатанной», президент призвал «сразу уйти». «Мы не должны повторять ошибки прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», — заявил он

Владимир Путин (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, призвал чиновников не совершать «ошибки прошлых десятилетий» и «не ждать пришествия коммунизма». «Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», — заявил глава государства. Трансляцию мероприятия ведет телеканал РБК.

Свою речь президент начал с того, что задачи, которые сейчас стоят перед российскими властями, поставлены в майском указе и развернуты в нацпроектах. «Их содержание и ориентиры отражают запросы граждан страны», — пояснил он, заметив, что «работать на стратегические цели нужно уже сегодня» и «запасов времени на дальнейшую утряску и увязку просто нет».

Период «формирования инструментов достижения цели» власти, по мнению Путина, уже прошел. «Абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Снижать планку конкретных ориентиров, размывать их нельзя», — заметил глава государства, подчеркнув, что «они сложные» и «требуют больших усилий». «Но они отвечают масштабам и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения», — заявил президент.

«Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти», — добавил Путин. «Я уже слышу: там нельзя, здесь слишком сложно, там не получится. С такими настроениями к снаряду лучше не подходить», — пояснил он, подчеркнув, что «людей не обманешь». «Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка, для людей важно, что сделано, как это улучшает их жизнь, жизнь их семей», — подчеркнул глава государства.