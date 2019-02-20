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Политика ,  
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Конгресс США проверит планы по строительству АЭС в Саудовской Аравии
Демократы в США представили доклад, согласно которому чиновники администрации Трампа поддерживали план строительства американскими компаниями АЭС в Саудовской Аравии. В докладе указывается, что это могло быть незаконным
Фото: Majid Asgaripour / AP

Демократы из палаты представителей конгресса США считают администрацию Дональда Трампа причастной к планам американских компаний по строительству атомных электростанция в Саудовской Аравии. Об этом говорится в докладе Комитета по надзору и правительственной реформе.

Согласно документу, план, который чиновники администрации Трампа продвигали в первые недели его работу на президентском посту, заключался в строительстве нескольких АЭС в Саудовской Аравии.

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В докладе указывается, что информаторы комитета «выразили серьезную озабоченность по поводу возможных процессуальных и правовых нарушений, связанных с поспешным осуществлением плана по передаче ядерных технологий Саудовской Аравии». Источники демократов предупредили о возможном конфликте интересов между главными советниками Белого дома, а также о «хаосе и клевете» внутри Белого дома, отмеченной хаосом, дисфункцией и клеветой. Демократы заявляют, что в поддержку этих проектов выступают представители деловых кругов в США, которые «получат миллиарды долларов за выполнение контрактов на строительство и обслуживание ядерных объектов в Саудовской Аравии». Эти представители бизнеса не раз «имели непосредственные контакты с президентом Трампом и администрацией», говорится в докладе.

Кроме того, отдельно указывается, что речь может идти о передаче Саудовской Аравии технологий, которые позволят этой стране производить ядерное оружие.

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Из документа следует, что план поддерживали, в частности, экс-помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, старший советник и зять президента Джаред Кушнер и Томас Бэррак, который ранее возглавлял инаугурационный комитет американского лидера.

Демократы объявили, что намерены провести расследование, и установить, соответствуют ли действия администрации Дональда Трампа американским интересам в сфере национальной безопасности. Для этого направлены запросы в Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ, министерства финансов, торговли и энергетики.

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В докладе также говорится о других событиях, связаных с Эр-Риядом, в частности, авторы документа считают, что реакция администрациа Трампа на убийство журналиста Джамаля Хашкаджи была недостаточно активной. Хашкаджи, известный своей критикой властей Саудовской Аравии, пропал в октябре 2018 года, после того как зашел в посольство королевства в Стамбуле. Эр-Рияд сначала категорически отрицал свою причастность к исчезновению Хашкаджи, но спустя несколько недель признал факт, что журналист был убит.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Саудовская Аравия, Дональд Трамп, АЭС
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