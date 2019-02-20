Конгресс США проверит планы по строительству АЭС в Саудовской Аравии

Демократы из палаты представителей конгресса США считают администрацию Дональда Трампа причастной к планам американских компаний по строительству атомных электростанция в Саудовской Аравии. Об этом говорится в докладе Комитета по надзору и правительственной реформе.
Согласно документу, план, который чиновники администрации Трампа продвигали в первые недели его работу на президентском посту, заключался в строительстве нескольких АЭС в Саудовской Аравии.
В докладе указывается, что информаторы комитета «выразили серьезную озабоченность по поводу возможных процессуальных и правовых нарушений, связанных с поспешным осуществлением плана по передаче ядерных технологий Саудовской Аравии». Источники демократов предупредили о возможном конфликте интересов между главными советниками Белого дома, а также о «хаосе и клевете» внутри Белого дома, отмеченной хаосом, дисфункцией и клеветой. Демократы заявляют, что в поддержку этих проектов выступают представители деловых кругов в США, которые «получат миллиарды долларов за выполнение контрактов на строительство и обслуживание ядерных объектов в Саудовской Аравии». Эти представители бизнеса не раз «имели непосредственные контакты с президентом Трампом и администрацией», говорится в докладе.
Кроме того, отдельно указывается, что речь может идти о передаче Саудовской Аравии технологий, которые позволят этой стране производить ядерное оружие.