Конгресс США проверит планы по строительству АЭС в Саудовской Аравии

Демократы в США представили доклад, согласно которому чиновники администрации Трампа поддерживали план строительства американскими компаниями АЭС в Саудовской Аравии. В докладе указывается, что это могло быть незаконным

Фото: Majid Asgaripour / AP

Демократы из палаты представителей конгресса США считают администрацию Дональда Трампа причастной к планам американских компаний по строительству атомных электростанция в Саудовской Аравии. Об этом говорится в докладе Комитета по надзору и правительственной реформе.

Согласно документу, план, который чиновники администрации Трампа продвигали в первые недели его работу на президентском посту, заключался в строительстве нескольких АЭС в Саудовской Аравии.

В докладе указывается, что информаторы комитета «выразили серьезную озабоченность по поводу возможных процессуальных и правовых нарушений, связанных с поспешным осуществлением плана по передаче ядерных технологий Саудовской Аравии». Источники демократов предупредили о возможном конфликте интересов между главными советниками Белого дома, а также о «хаосе и клевете» внутри Белого дома, отмеченной хаосом, дисфункцией и клеветой. Демократы заявляют, что в поддержку этих проектов выступают представители деловых кругов в США, которые «получат миллиарды долларов за выполнение контрактов на строительство и обслуживание ядерных объектов в Саудовской Аравии». Эти представители бизнеса не раз «имели непосредственные контакты с президентом Трампом и администрацией», говорится в докладе.

Кроме того, отдельно указывается, что речь может идти о передаче Саудовской Аравии технологий, которые позволят этой стране производить ядерное оружие.