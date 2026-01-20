 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

CNN узнал, что Трамп не поедет на предложенный Макроном саммит с Россией

CNN: Трамп не планирует ехать на предложенный Макроном саммит G7 с Россией
Сюжет
Мирный план по Украине
Макрон предложил Трампу созвать после Давоса внеочередную встречу «Большой семерки» и пригласить представителей Москвы, Киева и Дамаска в качестве наблюдателей. В Белом доме сообщили, что тот не намерен ехать в Париж
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не планирует ехать на внеочередной саммит «Большой семерки» в Париже, который предложил провести французский президент Эмманюэль Макрон, сообщает CNN со ссылкой на собеседника в Белом доме.

Макрон выдвинул идею саммита в личном сообщении Трампу, президент США опубликовал его скриншот. Французский лидер предложил провести саммит G7 вскоре после форума в Давосе в четверг, 22 января, а также пригласить туда представителей России, Украины и Сирии как наблюдателей. Он выразил недоумение действиями Трампа в отношении Гренландии, но отметил совпадение позиций по Сирии и потенциал для согласия по Ирану.

«Давай вместе поужинаем в Париже в четверг, прежде чем ты вернешься в США», — добавил Макрон.

Позднее Макрон сообщил журналистам, что конкретных планов созвать саммит пока нет, присутствует только готовность сделать это.

«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу
Политика
Дональд Трамп

Формат «Большой восьмерки» (G8) прекратил свое существование в марте 2014 года, когда участие России было приостановлено на фоне присоединения Крыма. С тех пор российская сторона не участвовала в саммитах. Группа вернулась к формату G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Кремль заявлял, что Россия давно не стремится к возвращению в состав «Большой восьмерки» (G8), формат «двадцатки» для Москвы более привлекателен.

Днем ранее президент США высказал угрозу в адрес Макрона, комментируя информацию о его нежелании войти в «Совет мира», собираемый по инициативе Трампа. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост. Я введу 200-процентную пошлину на его вина и шампанское, и он присоединится, но ему это не обязательно», — сказал Трамп.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Эмманюэль Макрон «Большая семерка» саммит G7 G7
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
