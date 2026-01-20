CNN узнал, что Трамп не поедет на предложенный Макроном саммит с Россией

CNN: Трамп не планирует ехать на предложенный Макроном саммит G7 с Россией

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не планирует ехать на внеочередной саммит «Большой семерки» в Париже, который предложил провести французский президент Эмманюэль Макрон, сообщает CNN со ссылкой на собеседника в Белом доме.

Макрон выдвинул идею саммита в личном сообщении Трампу, президент США опубликовал его скриншот. Французский лидер предложил провести саммит G7 вскоре после форума в Давосе в четверг, 22 января, а также пригласить туда представителей России, Украины и Сирии как наблюдателей. Он выразил недоумение действиями Трампа в отношении Гренландии, но отметил совпадение позиций по Сирии и потенциал для согласия по Ирану.

«Давай вместе поужинаем в Париже в четверг, прежде чем ты вернешься в США», — добавил Макрон.

Позднее Макрон сообщил журналистам, что конкретных планов созвать саммит пока нет, присутствует только готовность сделать это.

Формат «Большой восьмерки» (G8) прекратил свое существование в марте 2014 года, когда участие России было приостановлено на фоне присоединения Крыма. С тех пор российская сторона не участвовала в саммитах. Группа вернулась к формату G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Кремль заявлял, что Россия давно не стремится к возвращению в состав «Большой восьмерки» (G8), формат «двадцатки» для Москвы более привлекателен.

Днем ранее президент США высказал угрозу в адрес Макрона, комментируя информацию о его нежелании войти в «Совет мира», собираемый по инициативе Трампа. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост. Я введу 200-процентную пошлину на его вина и шампанское, и он присоединится, но ему это не обязательно», — сказал Трамп.