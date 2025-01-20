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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WSJ назвала возможные последствия для США захвата Панамского канала

WSJ: военный захват Панамского канала потребует оккупации Панамы
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Отставной генерал США Маккэффри считает, что военный захват Панамского канала будет незаконным, потребует оккупации Панамы и вызовет возмущение в Латинской Америке. Трамп не исключал решение вопроса силой
Фото: Mauricio Valenzuela / Xinhua / Global Look Press
Фото: Mauricio Valenzuela / Xinhua / Global Look Press

Военный захват американскими силами Панамского канала потребует «оккупации Панамы» и вызовет возмущение в Латинской Америке, заявил The Wall Street Journal американский генерал в отставке Барри Маккэффри. В 1994–1996 годах он возглавлял Южное командование Вооруженных сил США, в зону ответственности которого входят территории в Центральной и Южной Америке.

Маккэффри подчеркнул, что военный захват канала был бы незаконным. «Мы бы сказали, что сейчас 1850-е годы. Если вы иностранная незаконная сила, как бы мы управляли каналом без панамцев?» — добавил он.

В 1903 году США поддержали отделение Панамы от Колумбии и подписали с ней соглашение, по которому Вашингтон получил «на вечные времена» право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала. Панама получила по договору $10 млн. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.

Однако на фоне усиливающихся антиамериканских настроений в Панаме в 1977 году стороны подписали два соглашения. Одно из них подразумевало, что к 1999 году управление каналом будет полностью передано панамским властям. Согласно второму — договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, США лишились возможности размещать военные объекты в зоне канала, но сохранили право на транзит военных судов по этому судоходному пути. То есть, поясняет WSJ, США имеют право на применение силы только в случае военной или враждебной угрозы мирному проходу судов.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп обратился к властям Панамы с требованием уменьшить, по его мнению, неоправданно завышенные сборы за использование канала, пригрозив тем, что в противном случае Соединенные Штаты могут настаивать на возвращении канала под свое управление.

Также он выразил озабоченность по поводу возможного контроля Китая над каналом и предположительного присутствия там китайских военных, хотя представители Панамы отрицают подобные утверждения. Как отмечает WSJ, двумя портами на противоположных концах канала управляет базирующийся в Гонконге оператор Hutchison Whampoa.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

The New York Times писала, что портами управляет компания Hutchison Ports PPC — дочернее предприятие гонконгской корпорации CK Hutchison Holdings. Последняя, в свою очередь, сотрудничает с Aviation Industry Corporation of China, одной из ведущих китайских оборонных фирм.

Трамп подчеркивал, что Панамский канал и Гренландия необходимы США из соображений экономической и военной безопасности. Он не стал исключать сценарий решения вопросов силой.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Панама Панамский канал оккупация США Дональд Трамп Латинская Америка захват
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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