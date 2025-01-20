Байден встретил Трампа в Белом доме словами «Добро пожаловать домой»

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Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Белый дом для традиционного чаепития перед церемонией инаугурации, передал телеканал CNN.

У дверей их встретили уходящий глава американской администрации Джо Байден и его жена Джилл. На видео этого не слышно, но, по данным CNN, Байден при приветствии сказал Трампу: «Добро пожаловать домой».

Ранее и выбранный Трампом на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс с супругой Ушей приехали в Белый дом, где их поприветствовали уходящая с этой должности Камала Харрис и ее муж.

Церемония вступления Трампа в должность начнется в 12:00 по местному времени (20:00 мск). РБК ведет онлайн-трансляцию инаугурации.