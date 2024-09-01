Экзитполы показали первую в истории победу АдГ на земельных выборах в ФРГ

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Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые в своей истории занимает первое место на земельных выборах ФРГ, она победила на выборах в парламент Тюрингии, следует из данных экзитполов, которые публикует ZDF.

Результаты опросов показывают, что АдГ набрала 33,5% голосов, ХДС — 24,5%, «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) — 14,5%, «Левые» — 11,5%.

1 сентября проходят выборы в парламент Саксонии и Тюрингии, 22 сентября голосование состоится в Бранденбурге (восточная часть Германии).

Результаты исследования института INSA от 24 августа показали, что АдГ лидирует в восточных землях ФРГ, а партии правящей коалиции находятся в аутсайдерах. Население Восточной Германии составляет 12,5 млн человек против 68 млн в Западной.

Главной темой этих выборов стал конфликт на Украине. Глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке утверждал, что «выборы на востоке определят, сойдет ли эта страна с тропы войны в среднесрочной перспективе или продолжит путь к ее эскалации». В предвыборных программах ССВ в Тюрингии, Саксонии и Брандебурге ключевым словом является «мир». Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (левые) говорил о необходимости новой системы безопасности для Европы, которая включала бы в себя Россию. «Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз, ориентированный на урегулирование конфликтов на Европейском континенте», — говорил он в интервью медиагруппе Funke.

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