 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экзитполы показали первую в истории победу АдГ на земельных выборах в ФРГ

Крайне правая АдГ победила на выборах в парламент Тюрингии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые в своей истории занимает первое место на земельных выборах ФРГ, она победила на выборах в парламент Тюрингии, следует из данных экзитполов, которые публикует ZDF.

Результаты опросов показывают, что АдГ набрала 33,5% голосов, ХДС — 24,5%, «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) — 14,5%, «Левые» — 11,5%.

1 сентября проходят выборы в парламент Саксонии и Тюрингии, 22 сентября голосование состоится в Бранденбурге (восточная часть Германии).

Результаты исследования института INSA от 24 августа показали, что АдГ лидирует в восточных землях ФРГ, а партии правящей коалиции находятся в аутсайдерах. Население Восточной Германии составляет 12,5 млн человек против 68 млн в Западной.

Главной темой этих выборов стал конфликт на Украине. Глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке утверждал, что «выборы на востоке определят, сойдет ли эта страна с тропы войны в среднесрочной перспективе или продолжит путь к ее эскалации». В предвыборных программах ССВ в Тюрингии, Саксонии и Брандебурге ключевым словом является «мир». Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (левые) говорил о необходимости новой системы безопасности для Европы, которая включала бы в себя Россию. «Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз, ориентированный на урегулирование конфликтов на Европейском континенте», — говорил он в интервью медиагруппе Funke.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Германия Альтернатива для Германии
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Экзитполы показали первую в истории победу АдГ на земельных выборах в ФРГПолитика, 19:14
«РИА Новости» узнало об аресте участков железной дороги по делу АхметоваБизнес, 19:01
Умер народный артист России Алексей КудиновичОбщество, 18:57
Головин провел первый матч в сезоне за «Монако»Спорт, 18:49
Почему искусственный интеллект убивает наукуРБК и Сбер, 18:29
Леклер выиграл домашний для «Феррари» Гран-при «Формулы-1»Спорт, 18:26
В Нижегородской области четырех человек госпитализировали после ДТПОбщество, 18:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аэропорт в Тель-Авиве закроют из-за всеобщей забастовкиПолитика, 18:01
Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгородской области выросло до 11Политика, 17:46
Движение по Крымскому мосту перекрыли на 23 минутыОбщество, 17:36
«Динамо» на последних минутах упустило волевую победу над «Оренбургом»Спорт, 17:20
В Москве 1 сентября стало самым жарким с начала векаОбщество, 17:16
Италия объяснила задержки поставок систем ПВО Украине отпускамиПолитика, 17:13
Битва за квантовое превосходство: как компании развивают новые технологииРБК и Сбер, 16:48