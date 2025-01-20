 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Reuters узнал о плане Трампа вернуть смертную казнь на федеральном уровне

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Мораторий на смертные казни на федеральном уровне был введен в США при Байдене, Трамп обещал отменить его в первый же день президентства. Он говорил, что будет добиваться высшей меры для убийц и насильников
Фото: Mike Simons / Getty Images
Фото: Mike Simons / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность восстановит в стране смертную казнь на федеральном уровне, сообщает Reuters со ссылкой на представителей новой администрации.

Федеральный мораторий на исполнение смертных приговоров был введен при Джо Байдене, в июле 2021 года его объявил тогдашний генеральный прокурор Меррик Гарланд. Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что отменит мораторий в первый же день президентства.

До первого срока Трампа (январь 2017 — январь 2021) федеральные власти редко проводили смертные казни, отмечает CNN. На них с 2003 по 2020 год действовал негласный мораторий. В 2020 году федеральное правительство казнило 10 человек (максимум с 1896 года), больше, чем во всех штатах, вместе взятых.

Байден превентивно помиловал тех, кому Трамп угрожал преследованием
Политика
Джо Байден

Согласно Конституции, на территории каждого штата действует собственное уголовное право. Двадцать три штата плюс Вашингтон, округ Колумбия, отменили смертную казнь. Высшую меру наказания продолжают применять в 27 штатах, но за последние пять лет смертные приговоры привели в исполнение только в 13 из них, в том числе в Техасе, Юте, Южной Каролине, Алабаме, Арканзасе, Флориде и Джорджии. Калифорния, Пенсильвания, Орегон, Аризона, Огайо и Теннесси ввели моратории на казнь.

В конце декабря 2024 года Байден смягчил наказания 37 приговоренным к смертной казни. Высшую меру им заменили на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения. Команда Трампа осудила решение Байдена в отношении «одних из самых страшных убийц в мире», а сам республиканец заявил, что, вернувшись в Белый дом, потребует от Минюста «решительно добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров».

Читайте РБК в Telegram.

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп смертная казнь мораторий Джо Байден США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу на внедорожнике
Общество
Заключенный из США попросил казнить его раньше назначенной даты
Общество
Патриарх Кирилл заявил, что Иисус «смертную казнь не осуждал»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Zeit узнала, что в бундестаге обсудят запрет «Альтернативы для Германии»Политика, 19:09
На Украине «дерусифицировали» Дуб ЛенинаПолитика, 19:04
Reuters узнал о плане Трампа вернуть смертную казнь на федеральном уровнеПолитика, 19:03
Хинштейн поручил разработать порядок уведомления чиновников об отпускахПолитика, 19:03
«Зенит» объявил о переходе бразильца Луиса ЭнрикеСпорт, 19:02
Чего ждать после инаугурации Трампа: обсуждаем в эфире ЧЭЗ. ТрансляцияПолитика, 19:01
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 19:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ЦБ опустил официальный курс доллара США ниже ₽102Инвестиции, 18:52
Сакральный металл: что нужно знать об отношении индийцев к золотуОтрасли, 18:51
УФСБ рассказало о планах захватчиков СИЗО в Ростовской областиОбщество, 18:51
Митрополит объяснил наличие «плохих людей» и Mercedes в церквиОбщество, 18:42
Путин заявил о намерении бороться за интересы России на УкраинеПолитика, 18:38
Байден встретил Трампа в Белом доме словами «Добро пожаловать домой»Политика, 18:37
Василеостровская администрация отрицала обыски до ответа СК под постомОбщество, 18:37