Reuters узнал о плане Трампа вернуть смертную казнь на федеральном уровне

Мораторий на смертные казни на федеральном уровне был введен в США при Байдене, Трамп обещал отменить его в первый же день президентства. Он говорил, что будет добиваться высшей меры для убийц и насильников

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Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность восстановит в стране смертную казнь на федеральном уровне, сообщает Reuters со ссылкой на представителей новой администрации.

Федеральный мораторий на исполнение смертных приговоров был введен при Джо Байдене, в июле 2021 года его объявил тогдашний генеральный прокурор Меррик Гарланд. Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что отменит мораторий в первый же день президентства.

До первого срока Трампа (январь 2017 — январь 2021) федеральные власти редко проводили смертные казни, отмечает CNN. На них с 2003 по 2020 год действовал негласный мораторий. В 2020 году федеральное правительство казнило 10 человек (максимум с 1896 года), больше, чем во всех штатах, вместе взятых.

Согласно Конституции, на территории каждого штата действует собственное уголовное право. Двадцать три штата плюс Вашингтон, округ Колумбия, отменили смертную казнь. Высшую меру наказания продолжают применять в 27 штатах, но за последние пять лет смертные приговоры привели в исполнение только в 13 из них, в том числе в Техасе, Юте, Южной Каролине, Алабаме, Арканзасе, Флориде и Джорджии. Калифорния, Пенсильвания, Орегон, Аризона, Огайо и Теннесси ввели моратории на казнь.

В конце декабря 2024 года Байден смягчил наказания 37 приговоренным к смертной казни. Высшую меру им заменили на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения. Команда Трампа осудила решение Байдена в отношении «одних из самых страшных убийц в мире», а сам республиканец заявил, что, вернувшись в Белый дом, потребует от Минюста «решительно добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров».