Экс-советник предупредил о риске превращения Украины во «Вьетнам» Трампа

По мнению Бэннона, Трамп должен разъяснить Зеленскому, что «в городе появился новый шериф» и США намерены как можно скорее урегулировать конфликт. В противном случае есть риск большего втягивания Штатов в конфликт, уверен он

Стив Бэннон (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Продолжение военных действий на Украине может стать «ловушкой» для избранного президента США Дональда Трампа, заявил его бывший главный советник и главный стратег Белого дома Стив Бэннон в интервью Politico.

Он выступает за прекращение военной помощи Украине и скорейшее завершение конфликта. «Если мы не будем осторожны, это превратится во Вьетнам Трампа. Именно это случилось с Ричардом Никсоном. В итоге он стал хозяином войны, и она вошла в историю как его война, а не война Линдона Джонсона», — сказал Бэннон.

36-й президент США Линдон Джонсон (1963–1969) в 1965 год отдал приказ об увеличении военного присутствия американских сил во Вьетнаме для участия в войне между Северным и Южным Вьетнамом на стороне последнего. 37-й президент Ричард Никсон (1969–1974) в 1973 году приказал вывести американские войска оттуда. Участие США в конфликте было негативно воспринято многими в Штатах. На этом фоне там процветали пацифистские настроения, в частности движение хиппи.

Бэннон критикует в том числе назначенного Трампом спецпосланником по Украине генерала в отставке Кита Келлога, который выступает за оказание военной помощи Киеву до достижения «достойной» сделки. Предложенный Келлогом план предусматривает, что США продолжат оказывать военную помощь Украине при согласии на переговоры и пригрозят России увеличением поддержки Киева при отказе от переговоров.

По мнению Бэннона, это увеличивает риск еще большего втягивания Вашингтона в конфликт, который, как он считает, выиграть невозможно. Также экс-советник Трампа говорит, что участие в конфликте не отвечает национальным интересам Америки.

Бэннон заявил, что избранный президент США должен разъяснить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что «в городе появился новый шериф, и мы собираемся заключить сделку, и мы собираемся сделать это быстро». Он отмечает заключение соглашения о перемирии между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС после разговоров израильского премьера Биньямина Нетаньяху с Трампом.

Бэннон раскритиковал политику европейских государств в отношении конфликта на Украине и их роль в НАТО, которое, как он считает, превратилось из альянса в «американский протекторат». По мнению Бэннона, конфликт на Украине является «главной проблемой Европы за последние пару лет». Однако, отмечает экс-советник Трампа, он не бодрствует по ночам, беспокоясь о влиянии России на Европу, поскольку этого не делают сами европейцы. «Они не считают Россию реальной угрозой. Если бы они это сделали, то вложили бы в игру гораздо больше денег и войск», — продолжил он.

«В лучшем случае мы закончим именно там, где все это началось, как я и говорил три года назад. И это потому, что у вас есть [экс-премьер Великобритании] Борис Джонсон и [президент Франции Эмманюэль] Макрон — все эти фантазеры, которые не хотят платить за собственную защиту. Они хотят быть большими шишками. Все они хотят быть [премьером Британии во время Второй мировой войны] Уинстоном Черчиллем с чужими деньгами и жизнями других людей», — считает Бэннон.

Джонсон и Макрон поддерживают в конфликте Украину и выступали за ее победу в боях. Москва критикует военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

Трамп еще до победы на выборах президента в ноябре говорил, что собирается завершить конфликт на Украине в первые сутки после инаугурации, позвонив Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Financial Times писала в январе, что республиканец пересмотрел этот подход, что, скорее всего, означает продолжение военной помощи Украине и после его инаугурации. Ранее он критиковал расходы Вашингтона на поддержку Киева.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Он пообещал завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. CNN сообщал, что республиканец поручил организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после вступления в должность. Российский президент заявлял о готовности к разговору или встрече с Трампом в любое время.