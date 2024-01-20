На Украине на Аллее Славы подрались глава военной администрации и мэр

Мэр города Ромны начал спорить с родными погибших военных, которые хотели поставить вазоны с цветами. К нему подошел глава Роменской военной администрации и потребовал не кричать на жителей, после чего завязалась потасовка

В Ромнах Сумской области произошла драка между главой Роменской военной администрации Денисом Ващенко и мэром города Олегом Стогнием. Видео конфликта опубликовало, в частности, агентство УНИАН.

Потасовке предшествовал спор мэра с жителями по поводу переноса мемориала погибшим военным, сообщает агентство. Разговор велся на повышенных тонах. В конце концов к Стогнию подошел глава военной администрации.

Сначала Ващенко попытался схватить чиновника за руку и толкнул его со словами: «Не ори на людей». Через некоторое время Стогний получил удар. При этом, кто первым его нанес, из видео не понятно. «Я тебя еще три раза ударю», — пригрозил затем Ващенко.

После драки глава военной администрации записал видео, на котором рассказал, что родные погибших военных пришли на Аллею Славы, чтобы поставить вазоны с цветами, поскольку городские власти, по его словам, «игнорируют их просьбу», приводит слова Ващенко «Страна.ua». Мэр попытался этому помешать и «даже толкнул мать погибшего защитника», утверждает чиновник. «Я сразу вступился за родителей», — сказал он. Ващенко также сообщил, что Стогний написал на него заявление в полицию за избиение.

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