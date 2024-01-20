Два военных корабля Британии столкнулись в Бахрейне

Между двумя минными тральщиками Военно-морских сил (ВМС) Великобритании произошел инцидент в гавани Бахрейна, сообщило ведомство в соцсети Х (ранее Twitter).

В результате происшествия никто не пострадал, однако корабли получили «некоторый ущерб». «Почему это произошло, еще предстоит установить», — добавили в ведомстве.

The Mirror со ссылкой на источники уточняет, что между британскими кораблями произошло столкновение на базе в Бахрейне. По информации издания, корабль Королевского флота HMS Chiddingfold весом в несколько млн фунтов врезался в судно HMS Bangor во время миссии по поиску мин в Персидском заливе.

Оба корабля находятся регионе в рамках операции давней Kipion по обеспечению стабильности в Персидском заливе и Индийском океане. The Mirror отмечает, что столкновение произошло на фоне того, что Великобритания все больше втягивается в борьбу против йеменских хуситов.

В рамках операции Kipion в Персидском заливе находятся британские вертолеты, десантные корабли-доки и постоянная эскадрилья противоминной защиты, в которую, помимо HMS Bangor и HMS Chiddingfold, входит эсминец HMS Middleton.

Представитель Королевского флота сообщил UK Defence Journal, что «было бы неуместно давать дальнейшие комментарии [об инциденте], пока расследование продолжается». ВМС написали о проведении «полного и тщательного» расследования.