В Раде заявили о вопросах к украинской обороне из-за успехов России

Россия смогла выстроить сильную оборону и «продавливает» украинскую в некоторых местах, что вызывает вопросы к тем, кто организует ее в ВСУ, заявил депутат Костенко

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Неудачи украинской армии на некоторых направлениях связаны с ошибками в построении системы обороны, заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью NV.ua.

«Ту оборону, которую построила Российская Федерация на том же запорожском направлении, мы пробить не можем, потому что там все сделано серьезно, с правильными подходами. А нас на некоторых направлениях они продавливают и мы отходим. Это означает, что вопрос есть к построению нашей обороны, и к тем командирам, которые там ее строят», — заявил он.

По его словам, когда ВСУ оставляют позиции, а не удерживают их — «это не оборона». Она заключается в отражении наступления с другой стороны и создании условий для собственного наступления, указал он и добавил, что Украине нужно в первую очередь закрепить оборону так, чтобы не покидать свои позиции.

О том, что Россия смогла выстроить крепкую оборону, говорили и на Западе. В сентябре в британском Генштабе отмечали, что некоторые из «российских оборонительных сооружений оказались сильнее, чем предполагалось вначале», когда Киев начинал контрнаступление.

Украинское контрнаступление началось в июне. Президент Владимир Путин не раз называл его провальным. Его коллега в Киеве Владимир Зеленский говорил, что оно не достигло желаемых результатов.

По оценке министра обороны России Сергея Шойгу, с начала наступления по декабрь 2023-го украинская армия потеряла 159 тыс. человек и не смогла преодолеть тактическую зону обороны российской. С начала же специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, сказал Шойгу.