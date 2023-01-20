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ЦИК предупредила о трудностях с голосованием в недружественных странах

Элла Памфилова заявила об ограниченных возможностях голосования в недружественных странах
ЦИК уже ведет подготовку к президентским выборам 2024 года и голосованию в новых регионах России в сентябре 2023-го, сказала Памфилова
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Возможности проголосовать на выборах в России с территорий недружественных стран будут крайне ограничены из-за западных санкций, закрытия консульств и высылки дипломатов, заявила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Необоснованные массовые высылки наших дипломатов, закрытие консульств, визовые, транспортные и другие многочисленные ограничения и запреты для россиян напрямую бьют по избирательным правам наших граждан», — сказала глава ЦИК (цитата по «РИА Новости»).

В государствах, где будет возможность проголосовать, ЦИК создаст все необходимых условия для избирателей, пообещала Памфилова.

По ее словам, избирательная комиссия планово готовится к выборам в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, — которые состоятся в единый день голосования в сентябре. Кроме того, ЦИК уже ведет работу по подготовке президентских выборов 2024 года.

Региональные выборы в 2023 году запланированы на 10 сентября. Планируется избрать 20 губернаторов на прямых выборах и еще пять — на непрямых, а также депутатов 20 законодательных собраний.

«Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что на выборах планируют выдвинуть бывших участников спецоперации, а также добровольцев и волонтеров, работавших в Донбассе.

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Президентские выборы запланированы на март 2024 года. В Кремле исходят из того, что на них выдвинется действующий глава государства Владимир Путин, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, подготовка идет предварительно и пока что четких контуров идеологической части нет.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Элла Памфилова ЦИК Выборы голосование
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