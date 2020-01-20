Кадыров ответил на сообщения о своем «повышении»

Глава Чечни заявил, что никто никогда не предлагал ему должность вне республики, а сам он не давал повода для таких предположений. Ранее СМИ сообщили, что Кадыров временно передал свои полномочия из-за подготовки к повышению

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не собирается покидать свой пост. Об этом он заявил во время заседания в Доме правительства в Грозном.

«Я никогда не планировал и не планирую работать на какой-либо должности за пределами Чеченской Республики», — сказал Кадыров (цитата по «РИА Новости»). Глава Чечни добавил, что никто никогда не предлагал ему сменить свой пост, а сам он не давал повода для таких предположений. Кадыров отметил, что хочет закончить карьеру у себя в республике.

Ранее газета «Аргументы недели» со ссылкой на источник в Кремле сообщала, что «глава Чеченской Республики готовится к повышению». По информации ее собеседника, Кадырова собирались назначить представителем президента России.

Сообщения о смещении Кадырова с должности появились на фоне его решения делегировать свои полномочия главе правительства Муслиму Хучиеву из-за «временной нетрудоспособности». Согласно Конституции Чечни председатель правительства может исполнять обязанности главы республики, если тот болен или уехал в отпуск.