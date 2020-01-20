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Политика ,  
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Зеленский попросил украинцев искать «не провоцирующих конфликт» героев

По словам президента, поскольку история Украины достаточно сложная, при выборе названий для улиц и памятников нужно искать точки соприкосновения
Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Поскольку названия для улиц и памятников на Украине — очень сложный и деликатный вопрос, при принятии решений о переименованиях, в том числе в честь националистов, необходимо искать тех героев, имена которых не вызывают конфликтов и противоречий. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью The Times of Israel.

По его словам, есть герои, которых чествуют на западе и в центре Украины, и есть «другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе». Зеленский отметил, что понимает «разные чувства», однако с учетом «сложной истории Украины» необходимо искать компромиссы и «называть улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт». «Я сказал несколько раз, очень четко: давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем», — пояснил он.

Президент подчеркнул, что сегодня на Украине есть «свои современные герои: люди, которые творили историю, ученые, великие спортсмены и писатели», чьи имена вызывают уважение во всех регионах. Зеленский добавил: «Давайте держать политику подальше от этой проблемы».

Украинский лидер заявил, что израильская сторона не приглашала его выступать в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме на пятом форуме, посвященном 75-летию со дня освобождения узников Освенцима. По его словам, «было бы справедливо» дать ему возможность выступить с речью, поскольку для украинцев очень важно почтить память жертв холокоста, а каждый четвертый из погибших евреев был украинцем.

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Он также отметил, что в этом году планируется начать строительство мемориала в Бабьем Яру, где в период с 1941 по 1943 год было расстреляно все еврейское население города — более 150 тыс. человек. Кроме того, Зеленский анонсировал проект исторического музея «Маленький Иерусалим» в Умани. «Мы решили создать большой парк и реконструировать синагогу. Мы хотим сделать настоящий маленький городок. Мы придумали название «Маленький Иерусалим» как идею, чтобы место было по-настоящему аутентичным», — сказал он.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить на границе с Россией памятник лидеру запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) националисту Степану Бандере. До этого 1 января в центре Киева прошло шествие в честь 111-летия со дня рождения Бандеры. В акции приняли участие около 1,5 тыс. человек из различных националистических организаций. Аналогичные факельные шествия и митинги регулярно проходят в городах на западе Украины, где особенно сильны националистические настроения. В Польше и Израиле осудили чествование украинского националиста, который «пропагандировал этнические чистки» евреев и поляков в западной части Украины.

В июле 2016 года Московский проспект в Киеве был переименован в проспект Степана Бандеры, а летом 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект члена Организации украинских националистов (ОУН) и главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича. В июне прошлого года суд по требованию директора Института правовой политики и социальной защиты и организаций «Еврейская правозащитная группа» и «Антифашистская правозащитная лига» отменил решение властей Киева о присвоении двум проспектам имен украинских националистов.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Израиль
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