Зеленский попросил украинцев искать «не провоцирующих конфликт» героев

По словам президента, поскольку история Украины достаточно сложная, при выборе названий для улиц и памятников нужно искать точки соприкосновения

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Поскольку названия для улиц и памятников на Украине — очень сложный и деликатный вопрос, при принятии решений о переименованиях, в том числе в честь националистов, необходимо искать тех героев, имена которых не вызывают конфликтов и противоречий. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью The Times of Israel.

По его словам, есть герои, которых чествуют на западе и в центре Украины, и есть «другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе». Зеленский отметил, что понимает «разные чувства», однако с учетом «сложной истории Украины» необходимо искать компромиссы и «называть улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт». «Я сказал несколько раз, очень четко: давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем», — пояснил он.

Президент подчеркнул, что сегодня на Украине есть «свои современные герои: люди, которые творили историю, ученые, великие спортсмены и писатели», чьи имена вызывают уважение во всех регионах. Зеленский добавил: «Давайте держать политику подальше от этой проблемы».

Украинский лидер заявил, что израильская сторона не приглашала его выступать в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме на пятом форуме, посвященном 75-летию со дня освобождения узников Освенцима. По его словам, «было бы справедливо» дать ему возможность выступить с речью, поскольку для украинцев очень важно почтить память жертв холокоста, а каждый четвертый из погибших евреев был украинцем.