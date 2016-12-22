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Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в сирийском Африне
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Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в сирийском Африне
Политика, 18:19
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Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в сирийском Африне

Генштаб Турции объявил о начале военной операции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн. Согласно CNN Turk, были нанесены первые авиаудары.

Фото: CNN Türk‏ / twitter

«Турецкие Вооруженные силы начали военную операцию в целях обеспечения стабильности и безопасности на северо-западе Сирии», — сказано в сообщении Генштаба, опубликованном на сайте телеканала. Военные действия начались в 17:00 (совпадает с мск).

По данным CNN Turk, в дневные часы над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай, в районах Рейханлы и Кырыкхан, появились самолеты Военно-воздушных сил Турции. Вскоре после пересечения самолетами границы в Африне «стали доноситься звуки разрыва снарядов».

Видеозапись с места обстрела публикуют очевидцы в Twitter. На опубликованной записи виден большой столб густого дыма.

Турция наносит удары по позициям курдов из отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз». Вместе с этим оппозиционная Дамаску группировка «Сирийская свободная армия», с которой Стамбул координирует свои действия в Сирии, также начала наступление на курдов.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вооруженные силы его государства уже «фактически начали» антитеррористическую операцию против формирований курдов в Африне.

Теги: Сирия , Турция , авиаудары
Главное
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