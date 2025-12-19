Путин объяснил рост цен на авиаперевозки в России

Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

России нужны собственные современные гражданские самолеты. Об этом на прямой линии заявил президент Владимир Путин. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты. И рост отчасти и билетов, и авиаперевозок связаны с недостатком этого авиационного парка», — сказал Путин.

По словам главы государства, плохо, что те компании, которые поставляли России западные самолеты и «в силу всяких различных причин политического характера» приняли решение прекратить сотрудничество и подорвали свою репутацию. «Но хорошо, в известной степени для нас. Потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка», — пояснил Путин.

Те самолеты, которые есть у России сейчас, это хорошие машины, например, Superjet 100, который стал полностью локализованным самолетом. Однако России нужен борт собственного производства для региональных перевозок. «И, конечно, над всем этим будем работать. Нужны ли такие самолеты, как «Руслан»? В целом — да. И Ил-76 модернизированный нужен, будем развивать», — сказал Путин.

Речь идет о высокотехнологичном производстве, требующем очень большой кооперации и такого же технологического уровня, считает президент. Здесь есть вопросы, которые требуют дополнительных решений, заключил он.

Ранее управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев заявил, что Россия стала единственной страной в мире, обладающей потенциалом для полностью самостоятельной разработки и производства как самолетов, так и авиадвигателей. «Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией. Мы это делали раньше и будем делать сейчас», — подчеркнул он.

Материал дополняется