Второй импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска

Второй импортозамещенный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Второй опытный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 с полной заменой импортных комплектующих на отечественные успешно совершил беспосадочный перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Полет длился 6 часов 15 минут и проходил на высоте 11 км со скоростью 800 км/ч.

Экипаж под руководством командира Андрея Воропаева доложил об успешном выполнении задачи. «Самолет отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме. Мы приземлились с остатком топлива», — отметил Воропаев.

В составе экипажа были летчики-испытатели Олег Мутовин, бортовые операторы Антон Кузнецов и Григорий Кудряшов. Теперь самолет будет готовиться к сертификационным испытаниям в Летно-испытательном и доводочном комплексе компании «Яковлев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха».

Этот полет стал важным этапом в программе импортозамещения МС-21. В ближайшее время самолет присоединится к сертификационным испытаниям вместе с другим опытным образцом, который уже частично оснащен российскими системами.