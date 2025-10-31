 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Савельев заявил, что Россия будет строить сверхзвуковые лайнеры

Савельев: Россия вернется к разработке сверхзвуковых пассажирских самолетов
Виталий Савельев
Виталий Савельев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия вернется к разработке собственных пассажирских сверхзвуковых самолетов. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Савельев на просветительском марафоне «Знание. Наука». 

«И мы будем строить сами самолеты, я уверен, мы вернемся и к проектам сверхзвуковых самолетов. У нас были такие, Ту-144, отечественный наш самолет, было 16 машин спроектировано, летали Москва — Алматы в Советском Союзе. Я думаю, мы вернемся к этим темам», — сказал Савельев.

Ту-144 — советский сверхзвуковой пассажирский самолет. Разработкой судна занималось КБ «Туполев» в 1960-х годах. Первый пассажирский рейс Ту-144 состоялся 1 ноября 1977 года. Спустя семь месяцев, 1 июня 1978 года, «Аэрофлот» прекратил эксплуатацию самолета для перевозки пассажиров. Причиной стала катастрофа опытного образца при испытаниях, а также нерентабельность таких перевозок.

Всего самолеты Ту-144 выполнили 55 регулярных пассажирских рейсов.

Вице-премьер подчеркнул, что в России уже производят полностью отечественные пассажирские самолеты: SJ-100 с двигателями ПД-8 и МС-21 с двигателями ПД-14. Савельев добавил, что считает изготовление собственных самолетов правильным решением. По его словам, авиакомпании уже делают на них заказы.

Савельев не исключил возвращения к работе над сверхзвуковыми самолетами
Бизнес
Виталий Савельев

Вопрос возвращения к разработкам сверхзвуковых пассажирских самолетов Савельев уже поднимал на марафоне «Знание. Первые» в ноябре 2024 года. За год до этого он также заявил, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации.

Анастасия Луценко
Виталий Савельев Самолеты разработки
Виталий Савельев фото
Виталий Савельев
политик, вице-премьер России
18 января 1954 года
