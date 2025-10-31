Савельев заявил, что Россия будет строить сверхзвуковые лайнеры

Виталий Савельев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия вернется к разработке собственных пассажирских сверхзвуковых самолетов. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Савельев на просветительском марафоне «Знание. Наука».

«И мы будем строить сами самолеты, я уверен, мы вернемся и к проектам сверхзвуковых самолетов. У нас были такие, Ту-144, отечественный наш самолет, было 16 машин спроектировано, летали Москва — Алматы в Советском Союзе. Я думаю, мы вернемся к этим темам», — сказал Савельев.

Ту-144 — советский сверхзвуковой пассажирский самолет. Разработкой судна занималось КБ «Туполев» в 1960-х годах. Первый пассажирский рейс Ту-144 состоялся 1 ноября 1977 года. Спустя семь месяцев, 1 июня 1978 года, «Аэрофлот» прекратил эксплуатацию самолета для перевозки пассажиров. Причиной стала катастрофа опытного образца при испытаниях, а также нерентабельность таких перевозок. Всего самолеты Ту-144 выполнили 55 регулярных пассажирских рейсов.

Вице-премьер подчеркнул, что в России уже производят полностью отечественные пассажирские самолеты: SJ-100 с двигателями ПД-8 и МС-21 с двигателями ПД-14. Савельев добавил, что считает изготовление собственных самолетов правильным решением. По его словам, авиакомпании уже делают на них заказы.

Вопрос возвращения к разработкам сверхзвуковых пассажирских самолетов Савельев уже поднимал на марафоне «Знание. Первые» в ноябре 2024 года. За год до этого он также заявил, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации.