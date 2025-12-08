 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Польше задержали трех украинцев со шпионским и хакерским оборудованием

Трех украинцев со шпионскими и хакерскими устройствами задержали в Польше
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: FotoDax / Shutterstock
Фото: FotoDax / Shutterstock

В Польше задержали трех украинцев, у которых обнаружили детектор шпионских устройств и хакерское оборудование в автомобиле. Об этом сообщает Polsat News.

Устройства обнаружили сотрудники полиции Варшавы во время проверки на дорогах. Были задержаны три гражданина Украины 39, 42 и 43 лет. Они объяснили правоохранителям, что путешествуют по Европе и из Польши планировали отправиться в Литву.

В ходе обыска автомобиля полицейские нашли несколько устройств, которые могут использоваться для вмешательства в стратегические IT-системы страны и для взлома телекоммуникационных сетей. У задержанных изъяли антенны, ноутбуки, большое количество SIM-карт, портативные жесткие диски и камеры.

Польские власти предъявили украинцу обвинение в содействии диверсиям
Политика
Фото:KPRM / Handout / Reuters

Граждане Украины представились IT-специалистами, однако не смогли объяснить правоохранителям, для чего им нужна изъятая аппаратура. Когда полицейские начали задавать им конкретные вопросы, иностранцы притворились, что не знают английский и не понимают, что у них спрашивают.

Задержанным предъявили обвинение в мошенничестве, в том числе компьютерном, а также в приобретении устройств для совершения преступлений, включая попытку нанести ущерб данным, представляющим особое значение для национальной обороны.

Суд арестовал украинцев на три месяца.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Польша Украина задержание шпионаж
