В Польше задержали трех украинцев со шпионским и хакерским оборудованием
В Польше задержали трех украинцев, у которых обнаружили детектор шпионских устройств и хакерское оборудование в автомобиле. Об этом сообщает Polsat News.
Устройства обнаружили сотрудники полиции Варшавы во время проверки на дорогах. Были задержаны три гражданина Украины 39, 42 и 43 лет. Они объяснили правоохранителям, что путешествуют по Европе и из Польши планировали отправиться в Литву.
В ходе обыска автомобиля полицейские нашли несколько устройств, которые могут использоваться для вмешательства в стратегические IT-системы страны и для взлома телекоммуникационных сетей. У задержанных изъяли антенны, ноутбуки, большое количество SIM-карт, портативные жесткие диски и камеры.
Граждане Украины представились IT-специалистами, однако не смогли объяснить правоохранителям, для чего им нужна изъятая аппаратура. Когда полицейские начали задавать им конкретные вопросы, иностранцы притворились, что не знают английский и не понимают, что у них спрашивают.
Задержанным предъявили обвинение в мошенничестве, в том числе компьютерном, а также в приобретении устройств для совершения преступлений, включая попытку нанести ущерб данным, представляющим особое значение для национальной обороны.
Суд арестовал украинцев на три месяца.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили