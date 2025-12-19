Путин назвал условие, при котором не будет новых военных операций
Россия не станет начинать никаких других военных операций, если не будет больше «надувательства» со стороны Запада, как с расширением НАТО. Об этом на прямой линии заявил президент Владимир Путин. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваше. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО», — сказал президент.
Материал дополняется
