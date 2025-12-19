Путин ответил на вопрос о будущем России и иноагентах
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о будущем России и о том, будут ли караться действия людей, которые несогласны с властью, упомянул закон об иноагентах и отметил, что этот статус не является изобретением России. Об этом он сказал в ходе прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«Вы имеете, видимо, в виду наш известный закон об иноагентах, который постоянно подвергается критике. Уважаемый коллега, я хочу обратить ваше внимание, что это не наше изобретение. Этот закон был принят в целом ряде западных государств — в Соединенных Штатах еще в 30-е годы прошлого века», — сказал Путин.
По его словам, законы об иногентах в западных странах, в том числе в США, «гораздо более жесткие», там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа.
В России, заверил Путин, «нет ничего подобного». Российское законодательство требует только одного: заявить об источниках финансирования, если речь идет о политической дейстедьности, пояснил президент.
Путин заявил, что в России «нет репрессий и уголовного преследования». «Более того, если люди прекращают заниматься либо политической деятельностью, либо отказываются от внешних источников финансирования своей политической деятельности они выводятся из этих списков», — сказа он.
Материал дополняется
Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны