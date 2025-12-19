Лукашенко назвал Меланию Трамп самым сильным оружием президента США

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал жену президента США Дональда Трампа Меланию самым сильным оружием страны. Так он сказал на заседании Всебелорусского народного собрания, передает БелТА.

«Я [спецпосланнику президента США по Белоруссии] Джону Коулу сказал — ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть, Меланию? Она наш человек, славянка», — рассказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он предложил, чтобы Мелания «больше ввязывалась в решения политических вопросов». «Для Трампа это было бы неплохо», — добавил он.

Материал дополняется