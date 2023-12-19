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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что Россия не может вести себя как «временщики на Украине»

Путин: мы не бросаем раненых, как это делают украинские «временщики»
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин сказал, что Россия не бросает своих раненых, как это делает Украина, например, в херсонском селе Крынки. Там ВСУ пытались создать плацдарм
Валерий Герасимов,&nbsp;Владимир Путин и&nbsp;Сергей Шойгу
Валерий Герасимов, Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Украина оставляет раненых «на произвол судьбы», Россия так не поступает, заявил Владимир Путин, осматривая на выставке Минобороны оборудование для эвакуации.

«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых в тех же Крынках на произвол судьбы, бросают их там. За своих людей не считают», — сказал он.

Крынки — это село на левом берегу Днепра в Херсонской области, который находится под контролем российских сил. Там ВСУ неоднократно пытались организовать высадку десанта. О ситуации в Крынках Путин уже высказывался в ходе прямой линии, которая прошла 14 декабря. По его словам, там ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», а военные называют это «дорогой в один конец». Он добавил, что обратился к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой «не спешить выдавливать» украинских военных из Крынок, так как России «выгодно», чтобы ВСУ «туда подавали бездумно дальше личный состав». Они несут потери «десятками» убитых, отметил Путин, у российской армии на этом участке фронта «санитарные потери».

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Путин не раз называл длящееся с начала июня наступление ВСУ провальным. По данным министра обороны России Сергея Шойгу, за это время украинская армия потеряла 159 тыс. человек. Всего с начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, заявил Шойгу 19 декабря. Он отметил, что за этот период Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский 19 декабря заявил, что на линии боестолкновения сложилась сложная ситуация. «Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», — добавил он, но подчеркнул, что ВСУ «держат оборону».

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Владимир Путин Украина
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