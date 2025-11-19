Юристы предупредили о рисках для игроков в S.T.A.L.K.E.R.

Юристы рекомендуют отказаться от приобретения платных опций в играх GSC Game World, а также не распространять информацию об игре S.T.A.L.K.E.R., в том числе не проводить стримы. Что может грозить геймерам — в материале РБК

После включения GSC Game World — разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки» — в список нежелательных у геймеров возникают риски быть привлеченными к административной или уголовной ответственности за финансирование экстремизма и терроризма, а также по обвинению в госизмене, предупредили опрошенные РБК юристы.

Генпрокуратура признала компанию нежелательной 18 ноября, заявив, что она собирала средства для нужд ВСУ, распространяет дискредитирующие Россию материалы и формирует образ России как «государства-агрессора».

Адвокат из адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров рассказал, что, если разработчик публично заявляет, что финансирует украинскую армию, то игрок, покупая его продукцию, должен осознавать, что также «донатит ВСУ» и/или поддерживает экстремистскую и террористическую деятельность».

Юрист напомнил, что за финансирование терроризма грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет (ч. 1.1. ст 205.1 УК), а за финансирование экстремизма — вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет (ч.1 ст. 282.3 УК). При этом, по словам Егорова, сам факт игры не станет правонарушением, но тем, у кого «появилась или сохранилась» такая возможность, нужно воздерживаться от приобретения платных игровых опций.

Адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков подчеркивает, что термин «участие в деятельности» не определен законодательно и может толковаться достаточно широко. Например, рассказ в блогах об успехах в игре от GSC Game World может быть приравнен к пропаганде деятельности организации, поясняет он.

В таком случае может грозить административное наказание по ст 20.33 КоАП (штраф для граждан 5-15 тыс. руб.), но при повторном привлечении возможно возбуждение уголовного дела по ст. 284.1 УК (за участие в деятельности признанной нежелательной организации грозит наказание вплоть до 4 лет заключения).

Руководитель практики защиты репутации АБ «А-ПРО» Анастасия Абысова соглашается в этом вопросе с Яблоковым и предупреждает, что риском может стать распространение видеоконтента с продукцией GSC Game World, в частности, проведение стримов, а также распространение атрибутики с игрой S.T.A.L.K.E.R.

С точки зрения прямого толкования закона физическое лицо не несет ответственности за сам факт покупки диска или копии игры для личного пользования, говорит Абысова. По ее прогнозу, далее Роскомнадзор должен ограничить доступ в России к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Кроме того, при обнаружении экстремистских материалов игру внесут в соответствующий реестр Минюста, и тогда появятся риски понести ответственность за распространение экстремистских материалов, продолжает эксперт. Она подчеркивает, что закон нацелен все же на организаторов распространения — продавцов.

Что касается непосредственно использования продукции компании, Яблоков призывает дождаться разъяснения законодателя по этому вопросу: «Иначе, в понятие «участие» возможно включить даже само упоминание такой организации «кем-то когда-то где-то».

Независимый эксперт Максим Фомичев напоминает, что GSC после начала боевых действий на Украине запретила пользователям из России покупать свою продукцию, так что юридические проблемы могут возникнуть скорее у «продвинутой части пользователей», которые завели аккаунты в Steam в других юрисдикциях.

Кроме того, риски появляются у россиян, сделавших предзаказ игры еще до начала конфликта, считает Фомичев. Также он выделяет третий способ покупки игры — через ключи на маркетплейсах, поскольку «там фактически нет прямого финансирования GSC, а сами ключи выпускаются Valve бесплатно». «Получается серая зона, которая остается на усмотрение следователя», — отмечает эксперт.

Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин после признания GSC нежелательной предположил, что продукцию компании снимут с продажи. «Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — заявил он.