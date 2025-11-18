 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Думе призвали россиян избавиться от продукции создателя S.T.A.L.K.E.R.

Горелкин: россиянам следует избавиться от продукции разработчика S.T.A.L.K.E.R.
Фото: Anthony Devlin / Getty Images
Фото: Anthony Devlin / Getty Images

Признание нежелательной деятельности украинской организации GSC Game World (разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R.), вероятно, повлечет за собой снятие с продаж любой продукции, связанной с компанией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин в телеграм-канале.

По его мнению, ограничения затронут не только видеоигры, но и сопутствующую атрибутику.

«Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — рекомендовал Горелкин.

Генпрокуратура признала нежелательным разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Технологии и медиа
Фото:Friedemann Vogel / EPA / ТАСС

Деятельность организации GSC Game World объявили нежелательной в России 18 ноября. Причиной такого решения Генпрокуратура назвала финансовую поддержку Вооруженных сил Украины со стороны компании и формирование образа России как «государства-агрессора». Кроме этого, как утверждает Генпрокуратура, разработчик распространяет дискредитирующие Россию материалы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Александра Озерова
S.T.A.L.K.E.R. нежелательные организации Антон Горелкин Госдума
Материалы по теме
Генпрокуратура признала нежелательным разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Технологии и медиа
Релиз шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: можно ли в России в него играть
Технологии и медиа
Роскомнадзор назвал условия для ограничения доступа к S.T.A.L.K.E.R. 2
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
WP узнала о борьбе стран за право судить россиянина из-за пожаров у DHL Политика, 20:43
Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве Политика, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Брокерам на Уолл-стрит предрекли рекордные за 20 лет доходы благодаря ИИ Инвестиции, 20:32
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 20:19
«Столото» объяснило удаление публикации с Долиной о жилищной лотерее Общество, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
«Дом.РФ» повысил желаемый размер IPO до ₽25 млрд Инвестиции, 20:17
Экс-главу технопарка «Сколково» арестовали по делу о взятке Политика, 20:08
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 19:59
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Малкин заявил о желании завершить карьеру в составе «Питтсбурга» Спорт, 19:43
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений двух ТЭС после атаки дронов Политика, 19:41