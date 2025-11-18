В Думе призвали россиян избавиться от продукции создателя S.T.A.L.K.E.R.

Фото: Anthony Devlin / Getty Images

Признание нежелательной деятельности украинской организации GSC Game World (разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R.), вероятно, повлечет за собой снятие с продаж любой продукции, связанной с компанией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин в телеграм-канале.

По его мнению, ограничения затронут не только видеоигры, но и сопутствующую атрибутику.

«Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — рекомендовал Горелкин.

Деятельность организации GSC Game World объявили нежелательной в России 18 ноября. Причиной такого решения Генпрокуратура назвала финансовую поддержку Вооруженных сил Украины со стороны компании и формирование образа России как «государства-агрессора». Кроме этого, как утверждает Генпрокуратура, разработчик распространяет дискредитирующие Россию материалы.