Генпрокуратура признала нежелательным разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.

Фото: Friedemann Vogel / EPA / ТАСС
Фото: Friedemann Vogel / EPA / ТАСС

Деятельность украинской организации GSC Game World — разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R. — признали нежелательной, сообщила Генпрокуратура России.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World объявлена нежелательной», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время компания сфокусирована на финансовой поддержке Вооруженных сил Украины и формируют образ России как «государства-агрессора». Кроме этого, как утверждает Генпрокуратура, разработчик распространяет дискредитирующие Россию материалы.

GSC Game World также неоднократно объявлял о сборе средств, в том числе посредством фонда помощи военнослужащим Украины Lesia UA и украинской организации Мiжнародний благодiйний фонд «Повернись живим» (деятельность фонда признана нежелательной в России), объяснила Генпрокуратура.

«Руководством организации в 2022 году переведено фонду помощи военнослужащим Украины около 17 миллионов долларов США, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили», — уточнило ведомство.

Помимо этого, в 2024 году организация выпустила компьютерную игру, «продвигающую украинские нарративы» и «содержащую агрессивный русофобский контент».

Роскомнадзор назвал условия для ограничения доступа к S.T.A.L.K.E.R. 2
Общество
Фото:officialstalker / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Организация GSC Game World была учреждена в 1995 году предпринимателем из Киева Сергеем Григоровичем. После перезапуска в 2014 году ее возглавил его брат Евгений Григорович. Компания занимается программированием, разработкой компьютерных игр и предоставляет программное обеспечение и консультирование по вопросам ИТ-технологий.

Компьютерная игра, о которой пишет Генпрокуратура, была выпущена 20 ноября 2024 года. Речь идет об игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Это шутер в открытом мире (виртуальный мир, который игрок может свободно исследовать) с элементами хоррора, который рассказывает о выдуманных событиях в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Сама GSC Game World запретила продажу в России S.T.A.L.K.E.R. 2 на физических и цифровых носителях, но оформленные до 15 марта 2022 года предзаказы на цифровые издания сохранились за игроками. Компания также заблокировала для россиян доступ ко всем своим предыдущим продуктам в цифровом магазине Steam.

Это четвертая игра в серии S.T.A.L.K.E.R. Первую — S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl — разработчики выпустили для компьютеров в 2007 году.

Материал дополняется

