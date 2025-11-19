Депутат от партии Ле Пен назвал сделку по 100 Rafale спектаклем

Депутат Европарламента Тьерри Мариани от ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) назвал сделку по закупке Киевом 100 Rafale «спектаклем».

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Подписанная президентами Франции Эмманюэлем Макроном и Украины Владимиром Зеленским декларация о намерении закупить 100 Rafale «ни к чему не обязывает». Об этом РБК заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани от ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN).

«Что остается от этого дня, который нам представляют как исторический? От встречи украинского президента с французским и «крупных контрактов»? Если хотите знать мое мнение—почти ничего. Почти ничего, кроме спектакля», — заявил европарламентарий.

Video

Франция и Украина заключили сделку по закупке Киевом 100 истребителей Rafale 17 ноября. Макрон и Зеленский подписали декларацию о намерениях относительно приобретения Киевом французской военной техники «в течение десяти лет» на авиабазе Вилакубле недалеко от Парижа, куда украинский лидер прибыл с визитом в рамках европейского турне. Зеленский назвал французско-украинское соглашение «историческим», а Макрон заявил о «великом дне».

Мариани, который в прошлом занимал пост министра транспорта Франции, отметил, что, представителям правительств приходится использовать так называемый Меморандум о взаимопонимании (англ. «Memorandum of Understanding», MoU) в зарубежных поездках, когда «не хватает контрактов для подписания». «На деле, этот контракт ни к чему не обязывает. Сегодня, когда нам сообщают, что подписан контакт века: поставка 100 Rafale за раз, я задаюсь логичным вопросом — кто за них заплатит? Никто не знает», — отмечает депутат.

По его словам, «Украина разорена», а обещания ЕС из уст главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен взять расходы Киева на себя, вызывает беспокойство. «Так что если кто-то якобы покупает у нас 100 Rafale, а в итоге заплатим мы за них сами, то это обойдется французам очень и очень дорого», — отмечает Мариани. Кроме того, по его словам, это «ничего не меняет», поскольку Зеленский сказал, что надеется получить первые самолеты к 2035 году. «Я надеюсь, что к этому времени Европа наконец найдет способ способствовать миру<…> Пора прекратить войну, которая не имеет к нам отношения и перестать устраивать спектакль», — заключил европарламентарий.

Елисейский дворец подтвердил информацию о покупке Киевом 100 истребителей, но не уточнил, будут ли самолеты переданы с французских складов или закуплены дополнительно. Как позже пояснила министр обороны Франции Катрин Вотрен в эфире France Inter, странам только предстоит обсудить детали поставок Киеву Rafale. Соглашение между Францией и Украиной о поставках вооружений — «одновременно краткосрочное и долгосрочное», объяснила она, указав на «десятилетний период» в декларации. BFMTV указывает, что до возможной передачи истребителей сторонам нужно пройти «немало этапов»: производство только одного Rafale занимает около трех с половиной лет.

Мариани представляет французскую ультраправую партию «Национальное объединение» (RN), которая входит в Европарламенте во фракцию «Патриоты за Европу» (к ней также относится партия ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана). После начала военных действий на Украине некоторые представители правых сил в ЕС стали выступать за возобновление диалога с Россией, осуждая военную помощь Киеву, что превратилось в их отличительную черту. Однако незадолго до старта предвыборной гонки во Франции летом 2024-го RN удалила с сайта пункты своей программы, посвященные оборонной политике Франции, в том числе разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические отношения с Россией, остановить совместные проекты с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО.

Мариани зачастую попадает в скандалы из-за предполагаемых связей с Кремлем. Ранее портал Intelligence Online сообщил, что французская «пророссийская» ассоциация, сопредседателем которой является Мариани, планирует поездку в Россию при помощи туристического агентства, «связанного с московской элитой». Сам депутат опроверг РБК эту информацию, отметив, что «Франко-российский диалог» не занимается организацией подобных туров.