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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху отверг обвинения в гибели людей на фестивале из-за удара ЦАХАЛ

Нетаньяху отверг обвинения в гибели людей на фестивале из-за ЦАХАЛ, а не ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Нетаньяху назвал абсурдными обвинения в гибели участников музыкального фестиваля 7 октября из-за ударов армии Израиля. Haaretz со ссылкой на источники писала, что часть могли погибнуть из-за удара вертолета ЦАХАЛ по боевикам ХАМАС
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Отрицание палестинской стороной «резни» 7 октября в ходе нападения на ХАМАС и перекладывание вины за нее на Израиль неприемлемо, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Так он ответил на данные, которые ранее распространила Палестина, о том, что часть участников фестиваля Supernova, который проходил вблизи границы с сектором Газа 7 октября, погибли не от рук боевиков ХАМАС, а в результате атаки вертолета израильской армии (ЦАХАЛ).

«Палестинская администрация в Рамалле заявила нечто совершенно абсурдное. Там отрицают, что именно ХАМАС устроил ужасную резню на фестивале недалеко от сектора Газа. Там фактически обвинили Израиль в проведении этой резни. Это полное изменение истины», — сказал он (цитата по The Times of Israel).

Подобную информацию сообщали не только с палестинской стороны, но и с израильской. Например, об этом писала газета Haaretz со ссылкой на представителей службы безопасности и полиции Израиля. По ее информации, часть погибших на фестивале могли быть убиты в результате удара вертолета ЦАХАЛ, который обстреливал боевиков.

Израильская полиция отреагировал на эту информацию заявлением, в котором сказано, что в своем расследовании нападения ХАМАС она не анализировала деятельность ЦАХАЛ, поэтому в расследовании нет «каких-либо указаний на вред гражданскому населению в результате воздушной активности там». Заявление полиции приводит The Times of Israel.

Армия обороны Израиля не комментировала эти сведения.

Supernova проходил в кибуце (коммуне) Реим. По данным полиции, там погибли 364 человека (общее число жертв со стороны Израиля — примерно 1,2 тыс.). Также были захвачены около 40 заложников.

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Haaretz также писала, что боевики ХАМАС не планировали атаковать участников музыкального фестиваля, так как заранее не знали о его проведении. О фестивале ХАМАС узнал с помощью беспилотников или парашютов, затем, используя системы связи, направил туда боевиков. Это подтверждает то, что первые из них прибыли к месту проведения мероприятия не со стороны границы, а со стороны шоссе. Субботний день был дополнительным в программе, об этом объявили только 3 октября — первоначально фестиваль был запланирован на 5–6-е число. Этого боевики тоже могли не знать, сказали собеседники газеты.

«По нашим оценкам, на мероприятии присутствовали около 4,4 тыс. человек, подавляющему большинству из которых удалось спастись бегством после решения разогнать мероприятие, принятого через четыре минуты после ракетного обстрела», — сказал высокопоставленный источник Haaretz в полиции.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ХАМАС Израиль нападение
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