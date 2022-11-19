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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило о сорванных атаках ВСУ

Минобороны России: более 120 украинских военных уничтожены при наступлении в ДНР
В ДНР российские войска провели наступление, Украина потеряла более 120 военнослужащих, два танка, три бронированные машины, говорится в сообщении Минобороны
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

На купянском направлении сорвана атака ротных тактических групп ВСУ из Харьковской области, а на краснолиманском направлении пресечена попытка атаки ВСУ, говорится в сводке Министерства обороны России.

В первом случае украинские войска, которые, как заявили в Москве, были «усилены наемниками», пытались атаковать с территории Харьковской области. В результате ударов российской артиллерии и авиации погибли 60 украинских военнослужащих.

Во втором случае Киев собирался направить в атаку на Червонопопвку и Площанку (ЛНР) две ротные тактические группы. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, говорится в сводке.

В ДНР российские войска провели наступление, Украина потеряла более 120 военнослужащих, два танка, три бронированные машины.

Минобороны также отчиталось о поражении девяти пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В районе города Авдеевка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, говорится в сообщении. Системами ПВО сбиты 10 беспилотников в ЛНР и ДНР, добавили в министерстве.

По данным ведомства, всего с начала операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, более 2,5 тыс. беспилотников, 388 ЗРК, более 6,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин, почти 900 боевых машин РСЗО, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 7,2 тыс. единиц автомобильной спецтехники.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта. Это не такие, «как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных», сказал он, но отметил, что «дом за домом, улица за улицей освобождаются».

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Андрей Гатинский, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Минобороны ВСУ ДНР
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