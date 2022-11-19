Минобороны России сообщило о сорванных атаках ВСУ

Минобороны России: более 120 украинских военных уничтожены при наступлении в ДНР

В ДНР российские войска провели наступление, Украина потеряла более 120 военнослужащих, два танка, три бронированные машины, говорится в сообщении Минобороны

Фото: Минобороны РФ

На купянском направлении сорвана атака ротных тактических групп ВСУ из Харьковской области, а на краснолиманском направлении пресечена попытка атаки ВСУ, говорится в сводке Министерства обороны России.

В первом случае украинские войска, которые, как заявили в Москве, были «усилены наемниками», пытались атаковать с территории Харьковской области. В результате ударов российской артиллерии и авиации погибли 60 украинских военнослужащих.

Во втором случае Киев собирался направить в атаку на Червонопопвку и Площанку (ЛНР) две ротные тактические группы. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, говорится в сводке.

В ДНР российские войска провели наступление, Украина потеряла более 120 военнослужащих, два танка, три бронированные машины.

Минобороны также отчиталось о поражении девяти пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В районе города Авдеевка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, говорится в сообщении. Системами ПВО сбиты 10 беспилотников в ЛНР и ДНР, добавили в министерстве.

По данным ведомства, всего с начала операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, более 2,5 тыс. беспилотников, 388 ЗРК, более 6,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин, почти 900 боевых машин РСЗО, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 7,2 тыс. единиц автомобильной спецтехники.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта. Это не такие, «как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных», сказал он, но отметил, что «дом за домом, улица за улицей освобождаются».