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Охранник британского посольства признался в шпионаже в пользу России

Sky News: британец признал вину в передаче России секретных данных посольства в Германии
58-летний охранник посольства был пойман в ходе спецоперации и арестован немецкой полицией возле своего дома в Потсдаме 10 августа прошлого года
Здание посольства Великобритании в Берлине
Здание посольства Великобритании в Берлине (Фото: Wikimedia Commons)

Бывший охранник британского посольства в Германии Дэвид Баллантайн Смит на суде в Лондоне признал вину в шпионаже в пользу России, сообщает телеканал Sky News. Его обвиняют в передаче российскому военному атташе в Берлине секретных сведений о работе сотрудников дипломатического представительства, их личных данных и номеров телефонов.

Смиту 58 лет, он родом из города Пейсли (недалеко от Глазго, Шотландия), охранником в посольстве Британии в Берлине проработал восемь лет. Немецкая полиция задержала Смита в рамках операции 10 августа прошлого года в Потсдаме. При обыске у него нашли €800, а также электронные письма с пометкой «секретно», «по всей видимости» подготовленные для передачи России, указывает телеканал.

По версии следствия, с 31 октября по 1 декабря 2020 года Смит общался с российским военным атташе при посольстве России в Берлине, а с 31 октября 2020 года по 10 августа 2021 года он собирал материалы, классифицированные как секретные.

В апреле Смиту предъявили обвинение в девяти преступлениях, ответственность за которые предусмотрена британским законом о государственной тайне. Семь эпизодов связаны со сбором информации для ее передачи России, еще два — с попыткой связаться и передать данные лицу, связанному с ней.

Смит признал себя виновным в нарушении закона о гостайне, однако его адвокат заявил, что Смит не имел никаких «негативных намерений против Великобритании».

В ходе следствия выяснилось, что Смит в разговорах заявлял, что ненавидит Великобританию и Германию. Он также выражал гнев и недовольство в связи с вывешиванием радужного флага в поддержку ЛГБТК-сообщества.

По словам прокурора, Смит отправил своему куратору письмо с документами и изображениями пропусков, которые используются в британском посольстве в Берлине. Работая в посольстве, он собирал материалы, классифицированные как секретные — они касались работы и планировки здания дипмиссии.

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Скрытые камеры зафиксировали, как он изучал и фотографировал систему видеонаблюдения посольства и сказал себе: «Это сойдет. Остальное я получу завтра». На следующий день он снова снимал различные помещения посольства, а после передал информацию о ремонте в здании диппредставительства.

9 августа прошлого года со Смитом связался человек, которого он принял за сотрудника ГРУ и которому он предоставил информацию о посольстве. На следующий день Смита арестовали дома в Потсдаме. При обыске у него нашли несколько электронных устройств с записями камер видеонаблюдения, которые мистер Смит снимал 5 и 6 августа. Полицейские нашли у него также черновик письма российскому атташе от 14 мая 2020 года и предложили предоставить материалы с грифом «для служебного пользования».

Полиция обнаружила также видеозапись прогулки по зданию, изображения охранного оборудования, фотографии пропусков сотрудников посольства и личную информацию о сотрудниках. Кроме того, Смит собирал изображения с плакатов и досок в посольстве, включая организационные схемы и контактные данные сотрудников, а также информацию о том, в каких отделах они работали.

На электронных носителях были электронные письма и другая документация, помеченные грифом «секретно».

Теперь по делу предстоит процедура «расследования Ньютона» — относительно новая форма судебного процесса, появившаяся в 1980-х годах. Она назначается, если обвиняемый признает себя виновным, но защита хочет, чтобы приговор был вынесен на фактической, доказанной основе, которая существенно отличается от того, что утверждает обвинение.

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шпионаж Берлин посольство Россия Великобритания
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