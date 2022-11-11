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В Швеции двух братьев обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции: двум мужчинам предъявили обвинение в шпионаже в пользу России
По делу проходит бывший сотрудник органов безопасности Швеции, который имел доступ к секретной информации, и его брат, пишет Aftonbladet
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Сотрудники отдела национальной безопасности прокуратуры Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России. Один из них подозревается в несанкционированной обработке секретной информации, говорится в сообщении шведской прокуратуры. По делу проходят братья Киа, один из которых работал в органах безопасности Швеции, пишет Aftonbladet.

Имена фигурантов, а также их гражданство ведомство не указывает. Они находятся под стражей с осени 2021 года.

Большая часть информации в обвинительном заключении является конфиденциальной, поэтому возможности прокуратуры комментировать ход дела ограничены, говорится в сообщении.

По словам прокурора Пера Линдквиста, суть дела связана с «очень серьезным преступлением» против шведской системы разведки и безопасности, а расследование было сложным и трудным. «Информация, которая была получена, передана и разглашена, в силу того, что она попадет в руки иностранной державы, может нанести ущерб безопасности Швеции», — уточнил он.

Газета Aftonbladet пишет, что фигуранты дела — бывший сотрудник службы госбезопасности (SÄPO) и военной разведки (Must) Швеции, 42-летний Пейман Киа, а также его брат — Паям Киа. Их подозревают в шпионаже в пользу России.

По данным Dagens Nyheter, Пейман Киа работал в одном из самых секретных управлений Must, которое в том числе занимается работой с агентами за границей под чужими именами. Следствие считает, что он обрабатывал «очень важные документы Вооруженных сил» Швеции на своем личном компьютере, указывает Aftonbladet.

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Пеймана Киа задержали в сентябре 2021 года. По версии следствия, жесткий диск с компьютера задержанного разобрал и выбросил на помойку в Уппсале (город к северу от Стокгольма) его младший брат, которого позже тоже арестовали, пишет газета.

Задержанные отрицают свою вину. Представляющий интересы Пеймана Киа адвокат Антон Странд сказал изданию, что его клиент много лет работал со службами безопасности и разведки, его должность предусматривала доступ к огромному количеству секретной информации, он занимался ее сбором и компиляцией. Киа отвергает подозрения в том, что он мог сделать что-то неправильное или преступное и старался решать сложные задачи наилучшим образом, утверждает адвокат.

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шпионаж Швеция Россия секретные данные прокуратура
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