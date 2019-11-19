Офицер Армии США сообщил о предложениях стать министром обороны Украины

По словам подполковника, предложения прозвучали по время его поездки в составе американской делегации на инаугурацию Владимира Зеленского. Эту должность, в частности, предлагал тогдашний секретарь СНБО Александр Данилюк

Александр Виндман (Фото: Loren Elliott / Reuters)

Сотрудник Совета национальной безопасности США, американец украинского происхождения, подполковник Александр Виндман на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу сообщил, что власти Украины трижды предлагали ему должность министра обороны.

Виндман входил в состав американской делегации, которая присутствовала на инаугурации Владимира Зеленского. На вопрос конгрессменов, предлагал ли ему во время поездки на инаугурацию Зеленского Александр Данилюк (занимал должность секретаря СНБО) должность министра обороны Украины, Виндман ответил утвердительно.

Подполковник уточнил, что эту должность предлагали ему три раза, но каждый раз он отклонял предложение и сообщал о нем своему начальству. «Я американец. Я приехал сюда, когда был еще ребенком, и я немедленно отклонил эти предложения, — сказал он. — Все это было довольно комично».

Во вторник в конгрессе США начались открытые слушания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Поводом для нее послужил телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Демократы в конгрессе США полагают, что в ходе беседы Трамп давил на Зеленского в своих политических интересах, в частности, просил возобновить расследование в отношении сына Джозефа Байдена.