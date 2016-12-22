Путин сделал Матвиенко главой президентского совета по защите детей

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Совет будет носить функции совещательного и консультативного органа. Он создается, в частности, для «подготовки предложений президенту» по реализации госполитики в этой сфере, а также для совершенствования и осуществления общественного контроля «за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства», следует из текста указа.
Новую структуру возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Помимо нее в совет, в частности, вошли:
- вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова;
- глава Счетной палаты Алексей Кудрин;
- олимпийская чемпионка Елена Исинбаева;
- уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова;
- зампред Госдумы Ирина Яровая;
- артист балета Николай Цискаридзе;
- советник президента Александра Левицкая;
- председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина;
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Заседания совета, как говорится в документе, должны будут проходить не менее двух раз в год.