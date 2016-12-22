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Путин сделал Матвиенко главой президентского совета по защите детей
Новый орган должен будет контролировать выполнение мероприятий в рамках госполитики в сфере защиты семьи и детей и заниматься ее совершенствованием
Валентина Матвиенко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет будет носить функции совещательного и консультативного органа. Он создается, в частности, для «подготовки предложений президенту» по реализации госполитики в этой сфере, а также для совершенствования и осуществления общественного контроля «за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства», следует из текста указа.

Новую структуру возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Помимо нее в совет, в частности, вошли:

  • вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова;
  • глава Счетной палаты Алексей Кудрин;
  • олимпийская чемпионка Елена Исинбаева;
  • уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова;
  • зампред Госдумы Ирина Яровая;
  • артист балета Николай Цискаридзе;
  • советник президента Александра Левицкая;
  • председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина;
  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Заседания совета, как говорится в документе, должны будут проходить не менее двух раз в год.

В пресс-службе Совета Федерации РБК заверили, что назначение Матвиенко главой совета не говорит о том, что она покинет верхнюю палату парламента. РБК также направил запрос Анне Кузнецовой.

Бизнес
Коробка от Минпромторга: сколько денег выделили на подарки новорожденным

Весной прошлого года Путин объявил 2018–2028-й Десятилетием детства в России и подписал соответствующий указ. В эти десять лет правительство должно будет реализовать мероприятия для совершенствования политики в сфере защиты детства. Одним из пунктов плана мероприятий стали подарки новорожденным — коробка «с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства», которую при выписке из роддома должна получать каждая мать. В настоящее время такие коробки получают в Москве, Тульской и Вологодской областях, Республике Саха, Башкирии и Ямало-Ненецком автономном округе.

Авторы: Анна Трунина, Евгения Кузнецова
При участии: Екатерина Костина
Теги: Владимир Путин, госполитика, семья, дети
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