Путин сделал Матвиенко главой президентского совета по защите детей

Новый орган должен будет контролировать выполнение мероприятий в рамках госполитики в сфере защиты семьи и детей и заниматься ее совершенствованием

Валентина Матвиенко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет будет носить функции совещательного и консультативного органа. Он создается, в частности, для «подготовки предложений президенту» по реализации госполитики в этой сфере, а также для совершенствования и осуществления общественного контроля «за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства», следует из текста указа.

Новую структуру возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Помимо нее в совет, в частности, вошли:

вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова;

глава Счетной палаты Алексей Кудрин;

олимпийская чемпионка Елена Исинбаева;

уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова;

зампред Госдумы Ирина Яровая;

артист балета Николай Цискаридзе;

советник президента Александра Левицкая;

председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина;

уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Заседания совета, как говорится в документе, должны будут проходить не менее двух раз в год.