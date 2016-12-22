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Минпромторг предложил выделить на подарки новорожденным 84 млрд руб.
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Минпромторг предложил выделить на подарки новорожденным 84 млрд руб.
Бизнес, 08:38
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Минпромторг предложил выделить на подарки новорожденным 84 млрд руб.
Минпромторг определился с объемом финансирования закупок у отечественных производителей товаров в подарок новорожденным: на эти цели из бюджета до 2024 года предложено выделить более 84 млрд руб.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Подарок на 10 тыс. руб.

Минпромторг подготовил проект постановления правительства «О реализации программы по предоставлению подарочного набора отечественных товаров («подарочная коробка») в связи с рождением ребенка». Сама программа разрабатывалась в рамках майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» и поручений премьер-министра от 18 мая 2018 года, следует из документа (копия есть у РБК).

Политике по защите детства государство уделяет особое внимание, после того как Владимир Путин весной 2017-го объявил 2018–2028 годы Десятилетием детства в России. Подарок новорожденному — один из пунктов плана мероприятий: при выписке из роддома каждая мать должна получать набор для новорожденного «с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства».

Стоимость подарка новорожденному должна составлять «не менее» 10 тыс. руб., указано в подготовленном Минпромторгом проекте постановления. Половина затрат на закупку товаров будет компенсирована из федерального бюджета (не более 5 тыс. руб. на одну подарочную коробку), половина — из бюджетов регионов. В целом на реализацию программы до 2024 года, по замыслу Минпромторга, должно быть выделено 84,2 млрд руб.

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. В Минздраве и Минтруде, которые выступают заинтересованными ведомствами, на запросы РБК не ответили.

Московское «сокровище»

Сейчас подарочные коробки с детскими принадлежностями могут получить семьи новорожденных в Москве, Тульской и Вологодской областях, Республике Саха, Башкирии, Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. В наборы входят одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка и влажные салфетки.

Возродить традицию «дарить приданое новорожденным» в Москве предложил в конце 2017 года мэр Сергей Собянин. По его мнению, такая мера поможет семьям «пережить проблемы, с которыми они сталкиваются после рождения ребенка». Получить бесплатный подарочный набор москвички могут как сразу при выписке из роддома, так и в течение последующих двух месяцев. В набор «Наше сокровище», который получают родители в Москве, входит 44 предмета: детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки. По оценкам Ассоциации индустрии детских товаров, цена коробки для новорожденного, которая выдается в столице, может составлять около 14,5 тыс. руб.

Единственный поставщик коробки — созданное в 2015 году ООО «Мегатрон», учрежденное Кларой Алимовой. В компании не стали раскрывать стоимость коробки, сославшись на коммерческую тайну. При формировании набора предпочтение при прочих равных отдается российским поставщикам, но есть и иностранные товары, поскольку отечественное производство не всегда может обеспечить необходимое качество, уточнили в «Мегатроне». Например, по информации специализированного сайта «Странамам», в набор входят памперсы японского производства и французские бутылочки для воды.

Трехлетний опыт

В базовом перечне разработанной Минпромторгом уже федеральной программы — всего 20 позиций, в том числе коробка-бокс, одноразовые подгузники, матрац, простыня, пеленка, комбинезон, полотенца, боди, ползунки, погремушка, бутылочка для кормления. В набор могут входить еще 18 дополнительных товаров: расческа, соска, термометр, товары для купания и др.

Поставщиков для подарка новорожденному будет отбирать Минпромторг: согласно разработанным правилам, это должны быть отечественные компании (производство расположено на территории России) с опытом изготовления детских товаров не менее трех лет и доходом от их продажи за последние три года не менее 100 млн руб. Кроме того, у поставщиков должно быть заключение Роспотребнадзора о соответствии требованиям к качеству и безопасности детских товаров.

Отечественная промышленность способна обеспечить разрабатываемую программу продукцией требуемого качества, говорится в пояснительной записке к проекту.

Предлагаемый Минпромторгом проект будет стимулировать отечественное производство товаров для детей, поскольку это большой заказ, который интересен бизнесу, считает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Но ключевым производителям товаров для новорожденных еще предстоит обсудить детали: речь идет о федеральной программе, охватывающей все регионы, это «большие расстояния и объемы», а выделяемая на одну коробку сумма не такая большая, и выбор качественных товаров может быть ограничен, указывает Цицулина. По ее мнению, для того чтобы инструмент был удобным и эффективным, регионам следует предоставить большую свободу в выборе перечня товаров, которые войдут в набор. «Нам бы хотелось, чтобы регионы могли опросить экспертов, специалистов, родителей и выбрать то, что больше им подходит: например, в северных регионах — байковые одеяла, утепленные комбинезоны, а где-то решат, что важнее кроватки», — отмечают в ассоциации. «Эффективность для семьи набора, собранного самой мамой с учетом потребностей семьи, на мой взгляд, выше, сегодняшние технологии позволяют это сделать», — добавляет Цицулина.

Финская идея

Практика дарить новорожденным коробку с «приданым» изначально появилась в Финляндии. Там, как сказано на сайте управления социального страхования Финляндии, такие коробки государство выдает с 1938 года. Мера была введена для борьбы со снижением рождаемости и высокой младенческой смертностью. Сначала пособие могли получать семьи с низким уровнем дохода, но с 1949 года их получают все женщины. В 2018 году финская коробка для новорожденного состоит из 64 продуктов первой необходимости, ее выдает бюро социального обеспечения Kela.

Практика распространилась и на другие страны: сегодня коробки новорожденным дарят, в частности, в Великобритании, США, Индии, ЮАР.

Авторы: Елена Сухорукова, Ольга Дубравицкая.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: детские товары , Минпромторг
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