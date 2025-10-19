 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Германия отозвала посла в Тбилиси из-за обвинений во вмешательстве

МИД Германии отозвал посла в Тбилиси Петера Фишера для консультаций
Петер Фишер
Петер Фишер (Фото: МИД Германии)

МИД Германии отозвал посла в Тбилиси Петера Фишера для проведения консультаций в связи с позицией грузинской стороны, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в X.

«Руководство Грузии уже много месяцев разжигает ненависть к ЕС, Германии и лично послу Германии Фишеру. Поэтому глава МИД ФРГ [Йоханн Вадефуль] решил отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги », — говорится в заявлении.

Как уточнила пресс-служба, Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 20 октября, рассмотрит вопрос о Грузии.

Премьер Грузии отменил встречу с главой ОБСЕ из-за ее участия в митинге
Политика
Ираклий Кобахидзе

В ноябре 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти снимут с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года. После этого в Тбилиси и других городах страны начались протесты.

В ответ на подавление акций протеста в Грузии, а также на снятие страной вопроса о вступлении в Евросоюз Берлин остановил проекты с Тбилиси на сумму €237 млн.

Материал дополняется

Авторы
Полина Харчевникова
