Премьер Грузии отменил встречу с главой ОБСЕ из-за ее участия в митинге

Премьер Грузии отменил встречу с посетившей митинг в Тбилиси главой ОБСЕ
Протесты в Грузии
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Carl Court / Getty Images)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с Элиной Валтонен — главой МИД Финляндии, которая также является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после того, как она посетила митинг на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Вчера из-за участия [Валтонен] в незаконном митинге и [ее] ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», — говорится в сообщении на странице грузинского правительства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Накануне Валтонен и другие члены делегации ОБСЕ посетили акцию протеста перед парламентом Грузии, которая длится уже более 300 дней. Позже она опубликовала видео в соцсети X и заявила о поддержке протестующих.

«Мирные демонстранты собрались <...> чтобы выразить обеспокоенность репрессивным курсом своей страны. Они имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека», — заявила Валтонен.

Премьер Грузии возложил ответственность за протесты на посла ЕС
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Валтонен прибыла в Грузию из Армении в рамках поездки по странам Южного Кавказа. Во вторник она провела переговоры с главой МИДа Макой Бочоришвили, на следующий день у нее планировалась встреча с Кобахидзе.

Протесты в Грузии продолжаются почти год — в прошлом октябре в стране состоялись парламентские выборы, где победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция отказалась признавать эти результаты и лишилась мест в законодательном органе.

