Минобороны: под контроль взяты Полтавка в Запорожской области и Чунишино в ДНР

Российские военные заняли село и поселок в Запорожской области и ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Под контроль российских войск перешел населенные пункты Полтавка в Запорожской области и Чунишино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области... Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Полтавка находится к юго-востоку от Запорожья и к юго-западу от Донецка. Поселок Чунишино расположен к северо-западу от Донецка и к западу от Горловки.

