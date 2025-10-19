Российские военные заняли село и поселок в Запорожской области и ДНР
Под контроль российских войск перешел населенные пункты Полтавка в Запорожской области и Чунишино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области... Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Полтавка находится к юго-востоку от Запорожья и к юго-западу от Донецка. Поселок Чунишино расположен к северо-западу от Донецка и к западу от Горловки.
Материал дополняется
