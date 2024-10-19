Музей Абхазии закрыл выставку с Басаевым после визита министра обороны
Государственный музей Абхазии закрыл выставку, на которой был показан портрет Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии», по указанию Минобороны республики. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.
Министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа посетил выставку, посвященную Героям Абхазии, «где наряду с доблестными командирами, защитниками Апсны, были представлены фотографии Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова, людей, запятнавших высокое звание «Герой Абхазии» своими действиями и высказываниями», сказали там.
Министр предложил музею временно закрыть выставку и доработать экспозицию.
«Считаем целесообразным напомнить, что герой — это выдающийся своей храбростью, доблестью человек, самоотверженно совершающий подвиги. Эти черты должны быть свойственны человеку не только в период войны, но и в мирное время. Он должен быть примером для подражания!» — говорится в сообщении ведомства.
О том, что в Государственном музее Абхазии повесили портрет Басаева, в сентябре сообщил телеграм-канал Hard Blog. В посольстве России в Сухуме назвали произошедшее недопустимым. Появление портрета Басаева с подписью «Герой Абхазии» не было «сознательным выпадом», но создателям экспозиции нужно было задуматься о том, как этого человека воспринимают «в союзной России», заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единоросс Константин Затулин. После скандала доступ к выставке был закрыт.
Как рассказал ТАСС сотрудник музея, представители Минобороны «пришли, сняли стенд, на котором была фотография Басаева и унесли, объяснив, что [отправят ее] в архив ведомства».
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария поясняла агентству, что никакой героизации Басаева в республике нет, но отмечала, что ход истории невозможно изменить. Она также подчеркивала, что Абхазия «категорически осуждает любые виды террористической деятельности, подрывающие безопасность общества и угрожающие правам и свободам гражданина и человека». Сотрудники музея объясняли, что ни один человек в республике не оправдывает действия Басаева после войны с Грузией.
В 1992 году Басаев командовал отрядом Конфедерации народов Кавказа, который воевал на стороне Абхазии против грузинской армии. Некоторое время он был заместителем министра обороны непризнанной республики и получил звание «Герой Абхазии».
Басаев был одним из основных организаторов целого ряда терактов на территории России, среди которых захват больницы в Буденновске, нападение на театральный центр на Дубровке в Москве, убийство президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, захват школы в Беслане. Он был включен в списки террористов в том числе в США и ЕС. В 2006 году убит в результате подрыва грузовика в Ингушетии.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов