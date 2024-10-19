В Японии в штаб-квартиру правящей партии бросили коктейль Молотова

Мужчина бросил коктейль Молотова в штаб-квартиру правящей партии, а потом на машине врезался в забор офиса премьер-министра. Нарушитель был задержан. 27 октября в стране пройдут досрочные выборы в парламент

Сигэру Исиба (Фото: Hiro Komae / Pool / Reuters)

В Японии задержали мужчину, который врезался в забор перед официальной резиденцией премьер-министра страны, передает 47news.

В автомобиле было несколько канистр с бензином, сообщили следователи.

Перед этим задержанный бросил в штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) предмет, похожий на коктейль Молотова, передает NHK.

Инцидент произошел примерно за неделю до досрочных парламентских выборов в стране — они пройдут 27 октября.

Генеральный секретарь ЛДПЯ Хироси Морияма осудил нападение. «Мы твердо намерены не поддаваться насилию и продолжим кампанию в соответствии с планом», — заявил он.

1 октября парламент Японии утвердил в качестве нового премьер-министра Сигэру Исибу. Спустя восемь дней после этого он официально распустил парламент, были назначены досрочные выборы (по плану должны были пройти годом позже).

Предыдущий глава правительства Фумио Кисида (он же был лидером ЛДПЯ — вместо него избрали Исибу) объявил об отставке в августе на фоне падения рейтингов и скандалов. На тот момент рейтинг его одобрения был на уровне 25%. Он снизился почти в два раза по сравнению с моментом, когда Кисида возглавил правительство в 2021-м: тогда его рейтинг составлял порядка 50%.

Уровень одобрения правительства в июле упал до рекордно низкого показателя — 15,5%. Все три года премьерства Кисиды сопровождались коррупционными скандалами. Наиболее громкий разразился в конце 2023 года и касался коррупции в ЛДПЯ.