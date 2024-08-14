Как падающие рейтинги вынудили премьера Японии объявить об отставке

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что не будет переизбираться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии и уйдет в отставку с должности главы кабинета. Кто может стать его преемником — в материале РБК

Фумио Кисида (Фото: Philip Fong / Reuters)

Почему решил уйти премьер

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет участвовать в выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые должны пройти в сентябре этого года. После них он покинет пост премьера. О своем решении Кисида объявил на экстренной пресс-конференции 14 августа.

Агентство Kyodo обращает внимание, что премьер выступил с неожиданным заявлением на фоне того, что японское правительство усилило меры готовности к стихийным бедствиям: на прошлой неделе Японское метеорологическое агентство выпустило первое в истории предупреждение о повышенном риске мегаземлетрясения вдоль желоба Нанкай (простирается в Тихом океане в 900 км от берега вдоль центральной и юго-западной части Японии), а Кисида из-за этого отменил свое турне в Центральную Азию и Монголию.

Тем временем рейтинги его правительства стабильно снижаются: обнародованный 5 августа опрос телеканала NHK показал, что рейтинг одобрения премьера держится на уровне 25% (когда Кисида возглавил кабинет в 2021-м, его рейтинг составлял порядка 50%) и что в июле уровень одобрения правительства упал до рекордно низкого показателя 15,5%.

Фумио Кисиде 67 лет. Он возглавляет Либерально-демократическую партию с сентября 2021 года, занимает пост премьера с октября того же года. Политическую карьеру начал в 1993 году, когда был избран в палату представителей (нижняя палата парламента Японии). Впоследствии занимал ряд постов в правительстве: в частности, был министром по космосу, министром по делам Окинавы и северных территорий, министром обороны и министром иностранных дел. Кисида всегда представлял Либерально-демократическую партию, которая правит в Японии практически безраздельно с момента ее создания в 1955 году; из 465 мест в палате представителей ей принадлежит 263. Премьер-министры в Японии меняются часто. Кисида стал восьмым политиком с 1945 года, который провел в кресле премьера более 1 тыс. дней. Семья Кисиды родом из Хиросимы, многие его родственники погибли при атомной бомбардировке в 1945 году. С его подачи в этом городе прошел саммит G7 в 2023 году. Кисида — активный сторонник безъядерного мира. «Наш долг как единственной страны, испытавшей применение ядерного оружия в войне, — неуклонно работать над созданием мира без ядерного оружия», — заявил он 6 августа 2024 года на памятной церемонии в 79-ю годовщину удара по Хиросиме. Японский премьер отметил, что Токио готов стать посредником в диалоге между ядерными и неядерными державами.

Все три года премьерства Кисиды сопровождались коррупционными скандалами. Наиболее громкий разразился в конце 2023 года и касался коррупции в ЛДП. Она состоит из пяти основных фракций (групп интересов), у каждой есть квоты на частные пожертвования в их бюджет. Традиционно фракции пополняют его, продавая билеты на приемы и вечеринки партии. В 2023 году стало известно, что некоторые фракции эти квоты превышали, а «избыточные» пожертвования в финансовую отчетность не включали — деньги уходили либо в карманы политиков ЛДП, либо в тайные фонды. В частности, по информации Kyodo, за пять лет члены «фракции Абэ» (Синдзо Абэ — премьер Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах, убит в июле 2022-го) могли присвоить не менее ¥500 млн (более $3,4 млн).

Кисида после этого скандала объявил об отставке 15 членов правительства из «фракции Абэ», а в начале 2024 года распустил свою фракцию «Котикай», в отношении бухгалтера которой Токийская прокуратура возбудила дело, поскольку за три года, с 2018-го по 2020-й, сумма средств от проведения партийных собраний, не отмеченных в финансовых документах, составила ¥30 млн (около $200 тыс.).

Кисида также ужесточил систему финансирования партий; парламент принял соответствующий закон в июне 2024 года. Этот закон снижает порог пожертвования, при котором в отчетности должны раскрываться имена тех, кто приобрел билеты на партийные мероприятия, с ¥200 тыс. (около $1270) до ¥50 тыс. ($315). Впрочем, критики закона считают, что он проблему не решает: можно сохранять анонимность за счет меньших взносов, но проводя сборы чаще.

Объявляя о своем решении 14 августа, Кисида заявил, что на выборах необходимо представить народу новую ЛДП. «Самым очевидным первым шагом, который покажет, что Либерально-демократическая партия меняется, будет мой уход в отставку», — аргументировал свое решение премьер, отметив, что будет поддерживать нового лидера ЛДП (цитаты по Yomiuri Shimbun).

По информации Kyodo, Кисида принял решение об уходе не сам: несмотря на падающий рейтинг, он все же планировал выдвигаться, но его ухода активно требовали однопартийцы, которые опасались, что под его руководством ЛДП плохо выступит на парламентских выборах в октябре 2025 года.

Кто может заменить Кисиду

Перечислив достижения своего кабинета (меры по повышению зарплат, стимулирование инвестиций, саммиты G7 в Хиросиме, участие в саммитах НАТО, контакты на высшем уровне с США), Кисида призвал нового лидера ЛДП сформировать единую политическую команду, которая вернет доверие народа.

Но вопрос, кто станет новым премьером, пока открыт. На сегодня однозначно о своих премьерских амбициях заявила министр экономической безопасности 63-летняя Санаэ Такаити. Свой пост она занимает с 2022 года, в политику пришла в 1993-м, избравшись в палату представителей, занимала ряд министерских постов в правительстве Абэ. Она уже выдвигалась на выборах председателя ЛДП — в 2021 году Такаити составила конкуренцию Кисиде, но выбыла во втором туре. Японские СМИ описывают ее как политика «с позицией убежденного консерватора». Если она выиграет выборы главы ЛДП, то станет первой женщиной — премьером Японии.

В числе других претендентов называют следующие имена.

67-летний Сигэру Исиба — бывший министр обороны и сельского хозяйства, в 2012–2014 годах был генсекретарем ЛДП. Четыре раза баллотировался на пост лидера партии.

68-летний Тосимицу Мотэги — действующий генеральный секретарь ЛДП, в 2019–2021 годах был министром иностранных дел.

61-летний Таро Коно — министр цифровых технологий. До этого был министром по делам административной реформы и реформы управления, министром обороны, возглавлял МИД.

71-летняя Ёко Камикава — глава МИД. До этого была министром юстиции, занимала в правительстве и другие должности рангом ниже.

43-летний Синдзиро Коидзуми — депутат палаты представителей, бывший министр охраны окружающей среды.

Глава центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов обращает внимание, что среди избирателей наиболее популярен Сигэру Исиба, однако, поскольку речь идет о внутрипартийных выборах, их итог будет зависеть исключительно от авторитетности кандидата внутри партии. По мнению эксперта, кто бы ни стал новым лидером, кардинальных трансформаций во внутренней и внешней политике Японии не будет. «Здесь будут играть роль долговременные факторы, связанные с тем, что ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе довольно сложная — есть территориальный спор с Китаем, существуют опасения по поводу ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Россия также вызывает у Токио беспокойство, — пояснил Кистанов. — В этих условиях при Кисиде Япония взяла курс на укрепление своей военной мощи: в 2022 году она приняла новую стратегию национальной безопасности, где речь идет в том числе о том, чтобы нарастить военные расходы, к 2027 году доведя их до 2% ВВП. Взят курс на усиление сотрудничества с США, что укрепляет роль Штатов как гаранта японской безопасности». Любой премьер-министр Японии будет продолжать политику страны по этим направлениям, резюмировал Кистанов.