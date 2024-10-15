Зачем новому премьеру Японии понадобились досрочные парламентские выборы

15 октября в Японии стартовал агитационный период кампании по досрочным выборам в нижнюю палату парламента, объявленным новым премьером Сигэру Исибой. Зачем он их назначил и каковы шансы правящей партии — в статье РБК

Сигэру Исиба (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Почему пройдут досрочные выборы

27 сентября председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) стал ветеран японской политики 67-летний Сигэру Исиба, бывший министр обороны. Ранее он четырежды (в 2008, 2012, 2018 и 2020 годах) пытался возглавить партию, и это была его пятая и, как говорил он сам, «заключительная битва» за этот пост и кульминация 38-летней политической карьеры. Исиба финишировал вторым в первом туре внутрипартийного голосования, но во втором все же обошел министра экономической безопасности Санаэ Такаити.

Прежний премьер и лидер ЛДПЯ Фумио Кисида в выборах решил не участвовать, приняв на себя ответственность за охвативший партию продолжительный кризис, который стал следствием череды скандалов: после убийства экс-премьера Синдзо Абэ в июле 2022 года стало известно о связи элиты ЛДПЯ с тоталитарной сектой «Церковь объединения», а в конце 2023 года выяснилось, что некоторые фракции ЛДПЯ присваивали часть пожертвований в партийные фонды. Отставки, дисциплинарные наказания и ликвидация фракционной системы ситуацию не исправили — рейтинги правительства продолжали стремительное падение, в июле 2024 года кабинет Кисиды пользовался поддержкой всего 15,5% японцев.

Исиба вскоре после своего избрания лидером ЛДПЯ объявил, что инициирует досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Плановые выборы должны были пройти в следующем году, не позднее октября. Исиба же решил назначить их на 27 октября — то есть они пройдут спустя ровно месяц после его избрания лидером правящей партии.

Почему оппозиция называет выборы попыткой замести следы

1 октября Исиба был утвержден парламентом Японии в качестве нового премьер-министра. Спустя восемь дней после этого он официально распустил парламент — это рекордно быстрые сроки в послевоенной истории страны, отмечает издание «Никкэй». 10 октября Исиба дебютировал на внешнеполитической сцене, приняв участие в саммите АСЕАН в Лаосе, а 15 октября в Японии стартовала агитационная кампания. ЛДПЯ и ее оппоненты будут бороться за 465 мест в палате представителей, наиболее влиятельной из двух палат. 289 депутатов будут избраны в одномандатных округах, 176 — по пропорциональной системе.

Исиба заявил, что хочет заручиться доверием избирателей, прежде чем приступать к реализации своей программы, среди самых громких положений которой — создание азиатского аналога НАТО, легализация однополых браков и отмена закона, требующего, чтобы у обоих супругов была одинаковая фамилия (впрочем, пока они не снискали поддержки внутри самой партии). «Этот роспуск — шаг к возрождению Японии», — пообещал Исиба.

Очевидно желание премьера капитализировать свои высокие личные рейтинги, а также сузить пространство для маневра оппозиционных сил, особенно главного противника ЛДПЯ — Конституционно-демократической партии Японии, где также сменилось руководство: 23 сентября партию возглавил Ёсихико Нода, занимавший пост премьера в 2011–2012 годах. Высокий темп предвыборной кампании, к неудовольствию оппозиции, практически не оставляет возможностей для эффективной агитации и развернутой дискуссии о будущем страны.

На парламентских дебатах, предшествовавших роспуску парламента, Нода обвинил ЛДПЯ в том, что та при помощи досрочных выборов рассчитывает замести следы коррупционного скандала. «Не потому ли они так остро реагируют, [объявив досрочные выборы], что столкнулись с серьезной критикой? Они пообещали расследовать новые факты [коррупции], но оставляют вопрос нерешенным и вместо этого распускают [парламент] — разве они не делают это для того, чтобы замести следы откатов?» — заявил он. Исиба в ответ пообещал, что в случае победы ЛДПЯ на выборах не станет препятствовать возобновлению коррупционного расследования.

9 октября ЛДПЯ также объявила, что не допустит до выборов 12 депутатов, замешанных в присвоении пожертвований, — они будут баллотироваться в своих округах в качестве независимых кандидатов. Остальные фигуранты скандала (всего дисциплинарным взысканиям подверглись 39 депутатов) получили шанс представлять партию на выборах и избраться в парламент. Исиба пообещал, что ЛДПЯ проведет внутренние дебаты относительно того, предоставлять ли таким политикам далее свою официальную поддержку.

Как отмечает Associated Press, внутри собственной партии новый премьер подвергается критике за излишнюю жесткость в этом вопросе, а оппозиция считает его чрезмерно мягким. В новый кабинет не был назначен ни один из членов ныне распущенной фракции Синдзо Абэ, сильнее других вовлеченной в коррупционный скандал. Эта мера созвучна заявленному Исибой курсу на «чистую политику», но в долгосрочной перспективе это создает риски его положению внутри партии, а значит, и его карьере премьера, прогнозирует агентство.

Каков предвыборный расклад

В распущенном составе палаты представителей у ЛДПЯ было 256 мест, у ее партнера по правящей коалиции — партии «Комэйто» — 32. У оппозиционных партий было 190 мест, 99 из них — у Конституционно-демократической партии Японии. Чтобы контролировать парламент, необходимо располагать 233 мандатами, а чтобы получить большинство в каждом из парламентских комитетов — 261. С момента своего возникновения в 1955 году ЛДПЯ практически беспрерывно руководила страной, за исключением двух периодов — 1993–1996 и 2009–2012 годов.

На пресс-конференции 14 октября Исиба признал, что предстоящие выборы будут крайне непростыми для его партии. «Мы хотим сделать все, что в наших силах, и были бы благодарны, если бы ЛДПЯ и «Комэйто» смогли получить большинство», — заявил он журналистам, собравшимся в штаб-квартире правящей партии в Токио.

Несмотря на значительные репутационные издержки, ЛДПЯ остается самой влиятельной политической силой Японии. Рейтинг одобрения кабинета Исибы хотя и низковат для только что сформированного правительства, но все же значительно выше, чем у прежнего, — 42%, по последним данным агентства «Киодо». Опрос общественного мнения, проведенный 1–2 октября, дал более высокий показатель — 50,7%, однако агентство уточняет, что в этих исследованиях использовались разные методики.

Партия также уверенно лидирует в предвыборных опросах общественного мнения. Согласно тому же опросу «Киодо», за ЛДПЯ планируют проголосовать 26,4% респондентов, за ее коалиционного партнера — 6,4%. Конституционно-демократическая партия пользуется поддержкой 12,4% опрошенных, а показатели других оппозиционных партий и того ниже. Треть респондентов пока не определились с тем, за кого отдадут голос. Но это мало чем поможет оппозиции — вероятнее всего, многие из избирателей и вовсе не придут на избирательные участки (в 2021 году явка составила менее 60%).

Газета «Йомиури» сообщает, что 14 октября в штаб-квартире ЛДПЯ прошло совещание премьер-министра с генеральным секретарем партии Хироси Мориямой и председателем партийного комитета по стратегии выборов Синдзиро Коидзуми. По данным издания, они пришли к выводу, что правящая коалиция гарантированно одержит победу.

Осознавая свои слабые шансы, Нода пытался договориться с другими оппозиционными силами — Партией инноваций Японии («Ниппон Иссин») и Демократической партией для народа — о выдвижении единых кандидатов, однако потерпел неудачу, сообщает Japan Times. Дело в том, что обе партии выбрали своих кандидатов еще до того, как Исиба назначил досрочные выборы, а также в давних политических и идеологических разногласиях между этими тремя силами. В результате во многих одномандатных округах Конституционно-демократической партии Японии придется бороться не только с ЛДПЯ, но и с представителями оппозиции, что только усиливает шансы правящей партии.

Таким образом, интрига предстоящих выборов заключается лишь в том, сможет ли ЛДПЯ в одиночку получить парламентское большинство, то есть преодолеть барьер в 233 мандата, и сможет ли она превзойти свой собственный результат трехлетней давности.