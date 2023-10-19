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Пентагон показал видео «небезопасных» маневров китайских истребителей

В Пентагоне заявили о небезопасных маневрах китайских истребителей
С сентября 2021 года США зафиксировали свыше 180 случаев опасного поведения со стороны китайских пилотов в отношении американских самолетов, сообщили в Пентагоне. Китай в ответ призвал «не распространять дезинформацию»

Пентагон показал видео «небезопасных» маневров китайских истребителей
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За последние два года США зафиксировали сотни случаев небезопасных перехватов американских самолетов со стороны китайских истребителей в небе над Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями, сообщил помощник министра обороны Соединенных Штатов по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер.

Американские военные обнародовали серию ранее не опубликованных фотографий и видеороликов, которые свидетельствуют о «небезопасном и непрофессиональном» поведении китайских пилотов в международном воздушном пространстве и повышают вероятность катастрофы в воздухе, передают Bloomberg и Financial Times.

В 15 случаях пилоты ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приближались к самолетам США на расстояние примерно 20 футов (6 м); в Пентагоне сообщили, что иногда американские летчики были вынуждены принять меры, чтобы предотвратить столкновение.

По словам Ратнера, с осени 2021 года со стороны Китая было зафиксировано более 180 опасных инцидентов.

При этом глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино заявил, что военные по всему миру «ежедневно осуществляют перехваты», подавляющее большинство таких взаимодействий безопасны и действия НОАК не отличаются от маневров других пилотов, передает FT.

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Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй после публикации видео на сайте Пентагона потребовал от Вашингтона «прекратить распространение дезинформации», сообщает Bloomberg. По его словам, другие страны должны «перестать подрывать национальную безопасность Китая».

FT называет состояние отношений Китая и США худшим за последние десятилетия. Ситуация усугубилась после прошлогоднего визита бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань (Китай считает остров своей территорией и расценил поездку Пелоси как нарушение суверенитета). Китайские власти приостановили сотрудничество с США по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, в уголовно-правовой помощи,  борьбе с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками. Кроме того, Китай отменил переговоры на уровне региональных военных командований двух стран.

В середине сентября в Белом доме заявили, что во время переговоров советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И увидели признаки заинтересованности Пекина в восстановлении контактов по военной линии.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пентагон США Китай истребители Тихий океан
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