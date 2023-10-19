В ХАМАС заявили о гибели главы сил безопасности при ударе Израиля по Газе

В ХАМАС заявили о гибели главы сил безопасности при ударе Израиля

Командующий силами безопасности Джихад Мхейсен и члены его семьи погибли при ударе по дому в Газе, заявили в ХАМАС. ЦАХАЛ этого не подтверждала; ранее израильские военные сообщили о ликвидации высокопоставленных членов группировки

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб командующий силами национальной безопасности (их контролирует ХАМАС) Джехад Мхейсен, сообщает Al Arabiya.

Jerusalem Post, ссылаясь на палестинские СМИ, передает, что Мхейсен и члены его семьи погибли в их доме в районе Шейх-Радван в городе Газа.

В армии обороны Израиля ЦАХАЛ это пока не подтверждали.

Утром 19 октября израильские военные сообщили, что нанесли сотни ударов по объектам палестинских группировок, в результате которых был уничтожен Рафат Харб Хусейн Абу Хилал — глава военного крыла организации «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе. Это третья по величине группировка, действующая в Газе (после ХАМАС и запрещенного и признанного в России террористическим «Палестинского исламского джихада»).

Помимо того, пишет Jerusalem Post, была убита Джамиля аш-Шанти, входившая в политбюро ХАМАС.

ЦАХАЛ начала наносить удары по сектору Газа в ответ на нападение ХАМАС 7 октября. В тот день палестинское движение подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу, боевики вторглись в южные районы страны, напали на мирных жителей, взяли более 200 заложников, в том числе людей с двойным гражданством. С тех пор израильские военные несколько раз отчитывались о ликвидации высокопоставленных членов ХАМАС.

По последним данным, с начала нового обострения в Израиле погибли 1,3 тыс. человек, еще 4,2 тыс. ранены, сообщает ООН со ссылкой на власти. Минздрав сектора Газа заявил о 3,5 тыс. погибших и 12 тыс. раненных.