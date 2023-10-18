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Военная операция на Украине ,  
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В районе Николаева прозвучали взрывы

В районе Николаева после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в юго-восточных областях Украины была объявлена около 20:30, о взрывах в Николаеве местные СМИ начали сообщать спустя несколько минут. Мэр позже уточнил, что они прозвучали за пределами города
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В украинском Николаеве спустя несколько минут после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспiльне». Позже мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил в своем телеграм-канале, что, предварительно, они прозвучали за пределами города.

Тревога в Николаевской области, а также в Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях была объявлена почти одновременно — с интервалом в две минуты около 20:30 мск. Спустя еще две минуты украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве. Тревогу в украинских областях начали отменять спустя полтора часа.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Николаев взрывы Военная операция на Украине
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