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Украинские СМИ сообщили о выстрелах и взрыве в Киеве

Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Киеве, в левобережной части города, слышны выстрелы и взрыв, сообщает «Политика страны». Об этом же со ссылкой на телеграм-каналы сообщает УНИАН.

Воздушная тревога в столице Украины не объявлена.

Днем в Киеве работали системы ПВО. Минобороны России 19 октября сообщило, что российские военные нанесли новые удары по системам управления и энергетики Украины. В ведомстве отметили, что «все назначенные объекты поражены». 

Материал дополняется.

Теги
Киев Украина стрельба взрыв
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