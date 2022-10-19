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Украинские СМИ сообщили о выстрелах и взрыве в Киеве
В Киеве, в левобережной части города, слышны выстрелы и взрыв, сообщает «Политика страны». Об этом же со ссылкой на телеграм-каналы сообщает УНИАН.
Воздушная тревога в столице Украины не объявлена.
Днем в Киеве работали системы ПВО. Минобороны России 19 октября сообщило, что российские военные нанесли новые удары по системам управления и энергетики Украины. В ведомстве отметили, что «все назначенные объекты поражены».
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