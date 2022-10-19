Глава МАГАТЭ заявил, что поражен осведомленностью Путина о работе ЗАЭС

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Смоленко / Global Look Press)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что президент России Владимир Путин детально разбирается в теме Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он заявил в интервью аргентинскому телеканалу Telefe.

«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).

«Он очень уверен в том, что делает. Он глубокого убежден [в свой позиции]», — сказал Гросси и добавил, что Путин готов «продолжать работать с ним» по тема ЗАЭС.

Гросси встречался с Путиным 11 октября во время визита в Москву. Президент сказал тогда, что Россия сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий, однако политизация атомной деятельности в мире остается на опасном уровне. «Мы [Россия] всегда выступали за то, чтобы государства всегда имели доступ к мирному атому и при этом считаем и считали раньше, наша позиция заключается в том, что нужно все делать для ограничения распространения военных ядерных технологий», — сказал глава государства.



Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. При этом гендиректор МАГАТЭ отметил, что он лично прилагал усилия для того, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС.

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