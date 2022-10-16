В России выявили минимум случаев COVID за сутки с начала августа

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

За минувшие сутки в России зарегистрировали 12354 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Это минимальный суточный прирост заболевших со 2 августа, когда выявили 9560 случаев.

Госпитализировали за прошедшие сутки 744 человека, что в два раза (на 55,1%) меньше, чем накануне. Выздоровели почти на треть меньше по сравнению с предыдущим днем (на 29,4%) — 18441 человек. Подтверждено 94 смерти.

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Свердловской области — 1109 человек. На втором месте по суточному приросту заразившихся Москва (948), замыкает тройку Санкт-Петербург (726).

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, после того как власти отменили все коронавирусные ограничения. 16 сентября было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки, что стало максимумом за месяц. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.

В начале октября глава ведомства Анна Попова отмечала снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.