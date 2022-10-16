Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 11:40
Миллер предупредил об остановке поставок газа в ЕС при потолке цен Экономика, 11:29
Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай Pro, 11:29
Гладков сообщил о двух раненых при обстреле Белгорода Политика, 11:29
В России выявили минимум случаев COVID за сутки с начала августа Общество, 11:22
Деонтей Уайлдер выиграл первый бой после двух нокаутов от Тайсона Фьюри Спорт, 11:13
На Тайване после слов Си Цзиньпина исключили отказ от суверенитета Политика, 11:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Новой Каховке второй раз за утро сработала система ПВО Политика, 11:04
Динамика курсов валют в 2022 году. Инфографика Финансы, 11:00
Родители часто ругаются. Как это может отразиться на ребенке Pro, 10:57
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 10:55
В подмосковном Щелково во второй раз подожгли военкомат Политика, 10:50
Овечкин повторил свой безголевой антирекорд на старте сезона НХЛ Спорт, 10:30
В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него Pro, 10:24
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили минимум случаев COVID за сутки с начала августа

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

За минувшие сутки в России зарегистрировали 12354 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Это минимальный суточный прирост заболевших со 2 августа, когда выявили 9560 случаев.

Госпитализировали за прошедшие сутки 744 человека, что в два раза (на 55,1%) меньше, чем накануне. Выздоровели почти на треть меньше по сравнению с предыдущим днем (на 29,4%) — 18441 человек. Подтверждено 94 смерти.

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Свердловской области — 1109 человек. На втором месте по суточному приросту заразившихся Москва (948), замыкает тройку Санкт-Петербург (726).

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, после того как власти отменили все коронавирусные ограничения. 16 сентября было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки, что стало максимумом за месяц. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.

В начале октября глава ведомства Анна Попова отмечала снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Почему руководителям сейчас тяжелее всех
Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит
В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него
Теги
коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter