Суд в США снял обвинение против российского аналитика Данченко по делу о «досье» на Трампа

Суд снял обвинение против аналитика Данченко по делу о «досье» на Трампа

Данченко больше не обвиняют во лжи ФБР по поводу обсуждения материалов досье с близким к демократам экспертом, однако четыре пункта обвинения все еще в силе. Данченко задержали около года назад, а затем отпустили под залог

Игорь Данченко (в центре) (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Суд в США снял одно из пяти обвинений в отношении аналитика Игоря Данченко, который проходит по делу о даче ложных показаний ФБР по поводу подготовки «досье» на экс-президента Дональда Трампа о его предполагаемых связях с Россией, передает телеканал CNN.

Снятое обвинение касалось того, солгал ли Данченко ФБР по поводу обсуждения конкретных материалов досье с близким к Демократической партии специалистом по связям с общественностью Чарльзом Доланом. Судья счел, что ответы Данченко в беседе с ФБР «были абсолютной правдой».

При этом против Данченко все еще выдвинуты четыре обвинения о ложных показаниях ФБР, которые касаются ответа на вопрос, звонил ли ему в июле 2016 года белорусско-американский бизнесмен, имевший контакт с людьми из окружения Трампа.

Данченко задержали в США в ноябре 2021 года, позже отпустив под залог в $100 тыс. Его обвинили в даче ложных показаний сотрудникам ФБР, которые занимались поиском возможных нарушений при проведении расследования о предполагаемых связях Трампа с Россией.

Данченко в 2020 году настаивал, что занимался сбором «необработанных данных» для Кристофера Стила, бывшего сотрудника британской Секретной разведывательной службы MI-6, который также участвовал в подготовке «досье» на Трампа. Аналитик исключал свою ответственность за то, каким образом Стил использовал эту информацию.

Досье с компроматом на Трампа, в котором утверждалось наличие связей между его предвыборным штабом и российских спецслужб, появилось в 2017 году на портале BuzzFeed. Стил позднее признался в использовании недостоверной информации при подготовке документа.